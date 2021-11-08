مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 د.ك. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: مأمون عبدالله حسن، علي عبدالرحمن السالم، ناصر علي الجلاوي، ايمان هاشم معرفي، وفرح ميثم بهبهاني. وبالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

