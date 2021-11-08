مال وأعمال

أكدت مؤسسة غلوبل فاينانس استمرار تربع بنك بوبيان على قمة الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط من خلال منحه أكبر جائزتين في هذا المجال ليؤكد البنك استمراره في استراتيجيته الساعية نحو المزيد من التوسع رقمياً والانفراد بالقمة محلياً واقليمياً. وخلال حفل كبير أقيم في دبي الاسبوع الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد وعدد من القيادات المصرفية والمسؤولين في البنوك الخليجية وبنوك الشرق الأوسط منحت المؤسسة العالمية بوبيان جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best Islamic Digital Bank in Kuwait بالإضافة إلى جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في المجال نفسه.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري تعليقاً على ذلك «فخورون باستمرار مكانتنا على مستوى الكويت والمنطقة خاصة أن هذا الاختيار جاء من مؤسسة محايدة في واحد من أهم المجالات التي تشهد منافسة قوية وهو الخدمات الرقمية».

واشار إلى أن ابرز ما يميز جائزة العام الحالي أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية مرت بها الكويت والعالم بسبب جائحة «كورونا» أثبت بوبيان خلالها تفوقه في خدمة العملاء رقمياً من خلال توفير أغلبية خدماته ومنتجاته لجميع العملاء، سواء من خلال موقع البنك www.bankboubyan.com او من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية. واضاف « من دون الدخول في تفاصيل الخدمات والمنتجات التي يتمتع بها عملاء بوبيان عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، فإن العملاء اصبح بإمكانهم إجراء الكثير من العمليات المصرفية من دون الحاجة إلى زيارة الفرع من خلال البقاء في منازلهم خاصة اثناء الحظر». وتقدم التويجري لكوادر البنك الوطنية التي كانت كالعادة في السنوات الأخيرة وراء هذا الإنجاز الذي ينضم لسلسلة طويلة من الإنجازات والنجاحات التي حققها البنك أخيراً.

لماذا «بوبيان» الأفضل؟

وكانت المؤسسة قد اشارت في تقريرها حول معايير الاختيار التي وضعتها لجنة من المحكّمين العالميين وهي:

? مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية.

? تحفيز وترغيب العملاء في التحول إلى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

? نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بجميع قنواتها سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية.

? الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الرقمية.

قاعدة العملاء الرقمية

وقال التويجري ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الرقمية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على الانترنت او من خلال خدمات بوبيان موبايل بانكنج.

واضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء، وبالتالي فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الأخرى وهو تحد آخر يضاف إلى التحديات التي واجهت البنك.

وأشار إلى ان «بوبيان» تصدر المشهد المصرفي في السنوات الأخيرة من خلال طرحه لأكثر من خدمة ومنتج مصرفي لأول مرة في الكويت، حيث باتت عبارة لأول مرة في الكويت مرادفاً لإنجازات بوبيان الرقمية.

واختتم التويجري تصريحه قائلا «بما أن الإبداع والابتكار يُمثلان ركيزةً أساسية في نموذج عمل بنك بوبيان فقد حافظنا بثبات في السنوات الأخيرة على تطوير الابتكار وخدمات العملاء. وللمحافظة على الأفضلية في السوق واصل بنك بوبيان طرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى تطوير ما هو متوافر».

