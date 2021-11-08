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أعلن بنك غيتهاوس ومقره لندن عن إطلاق مشروع مشترك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع TPG Real Estate Partners لبناء 2500 منزل عائلي بهدف التأجير في ضواحي مناطق شمال و«ميدلاندز» المملكة المتحدة. بعد إنشاء محفظتين عقاريتين مهمتين للتأجير، يعد هذا أحدث مشروع للبنك في هذا القطاع.

وقال فهد بودي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس بنك غيتهاوس، «تعد هذه الصفقة حدثًا بارزًا في تطور سوق البناء للتأجير في المملكة المتحدة ونقطة محورية للبنك لجذب شريك استثماري دولي مثل TPG. كما أن المشروع سيوفر دفعة كبيرة لمخزون المساكن المستأجرة في المملكة المتحدة. والجدير بالذكر أن غيتهاوس يتمتع بخبرة منقطعة النظير في سوق إسكان الأسرة الواحدة، مع سجل حافل وريادي في قطاع البناء للتأجير منذ عام 2014». وأضاف بودي، «من خلال خبرتنا كمستشار استثماري لهذا المشروع الجديد، سوف نستفيد من علاقاتنا مع شركات بناء المنازل لتسخير خبراتهم فيما يتعلق باختيار الموقع، وإدارة المشروع، وتكوين الوحدة السكنية. كما أن لدينا أيضًا ميزة استخدام شركتنا الزميلة المتخصصة في تشغيل الوحدات السكنية، بما في ذلك الأنظمة والبيانات الخاصة».

من المقرر أن يصبح المشروع المشترك واحدًا من أكبر مزودي المملكة المتحدة للمنازل المؤجرة للعائلة واحدة.

وقال بول ستوكويل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك غيتهاوس، «يسعدنا أن نكون قد وجدنا شريكًا مؤسسيًا ذا خبرة في TPG في الوقت الذي نطلق فيه مبادرة الاستثمار الرئيسية الثالثة في مجال الإيجار. سيشهد هذا المشروع المشترك توظيف رأس مال كبير لبناء وتطوير الجيل التالي من المساكن المبنية للإيجار، مع التركيز على منازل عائلية عالية الجودة في مواقع الضواحي».

أما جيمس بايبر، الشريك في TPG، منصة الاستثمار في الأسهم العقارية لشركة الأصول البديلة العالمية، قال، «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع المشترك مع غيتهاوس، المميز في سوق البناء للتأجير في المملكة المتحدة. تتمتع TPG بسجل حافل في تطوير وامتلاك أصول تأجير خاصة عالية الجودة في أميركا الشمالية، ونحن متحمسون للاستفادة من هذه الخبرة لتحقيق نجاح مماثل في المملكة المتحدة، حيث يوجد طلب قوي ومتزايد على منازل تأجير مبنية حديثًا. من خلال هذه المبادرة، نهدف إلى أن نكون شريكًا مهمًا ليس فقط لشركات بناء المنازل ولكن أيضًا للمجتمعات والعائلات التي ستقيم في هذه المنازل».

هذا هو المشروع الثالث من نوعه لغيتهاوس، وهو بنك تجزئة بريطاني متوافق مع الشريعة الإسلامية وشركة استثمار عقاري متخصصة في قطاع البناء للتأجير (BTR) والقطاع الخاص المؤجر (PRS).

