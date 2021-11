مال وأعمال

أعلنت شركة عقارات الكويت والشركة التجارية العقارية عن استثمارهما المشترك في مشروع «501 First Residences»، في ميامي، فلوريدا-الولايات المتحدة الامريكية، بالتعاون مع المطور Aria Development Group. وتبلغ تكلفة مشروع «501 First Residences» حوالي 172 مليون دولار.

ويمثل المشروع الجديد ثاني تعاون بين عقارات الكويت وAria Development، بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته الشركتان في مشروع «Yotel Miami»، أحد أسرع المشاريع مبيعا في المنطقة على مدار العشر سنوات الماضية، حيث تم بيع كامل وحداته البالغة 233 وحدة خلال سنة واحدة، ومن المقرر اكتماله في أوائل عام 2022.

يتألف مشروع «501 First Residences» السكني من 40 طابقا، يضم 448 وحدة سكنية تتراوح ما بين وحدات الاستوديو بمساحة 400 قدم مربع، والوحدات المكونة من غرفتي نوم بمساحة 830 قدماً مربعاً. وحتى الان تم حجز أكثر من 400 وحدة بمتوسط أسعار أعلى بنسبة 20% للقدم المربع عما تم تحقيقه في المشروع السابق. وتتوقع المجموعة تحقيق عوائد ممتازة من هذا المشروع.

تعليقا على الاستثمار الجديد، قال عبدالفتاح معرفي، رئيس مجلس الإدارة في الشركة التجارية العقارية: «سعداء باستثمارنا في مشروع «501 First Residences» مع شركة عقارات الكويت وAria Development، كذلك دخولنا الى سوق جديدة متطورة كسوق ميامي، الذي يعتبر أحد أسرع المراكز الحضرية نموا في العالم. حيث تحتل ميامي المرتبة المئوية الأعلى بين المدن الامريكية من حيث نمو الوظائف».

وقال طلال جاسم البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت: «متحمسون للدخول مرة أخرى في القطاع السكني في سوق ميامي، والتعاون مع الشركة التجارية العقارية، صاحبة سجل حافل بالإنجازات. إن النمو القوي في المنطقة التجارية المركزية في ميامي، جنبًا إلى جنب مع الجهود المستمرة والمقدمة من فريق التطوير والمبيعات في المشروع، وفر لنا ارتياحا كبيرا تجاه مشروع «501 First Residences»، ليؤكد على الاستمرار في البناء على نجاحاتنا السابقة في هذا السوق».

من جانبه عزا ديفيد أرديتي، مؤسس ومدير Aria Development Group، الفضل لخدمات Brightline للمواصلات من ميامي الى وست بالم بيتش كمكون رئيس، وقال: «انها أحد المناطق القليلة في ميامي التي يمكنك المشي الى مكان عملك، وتناول الطعام، والتسوق، بالإضافة الى وجود المناطق الترفيهية. فكان من المنطقي أن يكون الجزء التالي من تطوير المنطقة هو المكون السكني. Brightline غيرت قواعد اللعبة، إذا كنت أعمل في وسط المدينة يمكنني العيش في فورت لورديل، والحصول على خيارات أوسع من المساكن، والحد من القيادة. باعتقادي، سيعجب الناس بذلك».

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022، والانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2024.