مال وأعمال

أعلنت شركة أهلي كابيتال للاستثمار (الأهلي كابيتال) عن تعيين الدكتور حسين شحرور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن خلال خبرته الواسعة في القطاع المالي سيتمكن الدكتور شحرور من الارتقاء بأداء شركة أهلي كابيتال للاستثمار وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت.

وفي معرض تعقيبه على هذا التعيين، صرح جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: «إن تعيين الدكتور شحرور لدليل واضح على التزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتمكين شركة أهلي كابيتال من تزويد عملائها بأفضل فئة من المنتجات والخدمات وفي مقدمتها حلول إدارة الثروات والخدمات المالية الأخرى. ومما لا شك فيه أن خبرة د. حسين الدولية والإقليمية الواسعة ستضيف قيمة كبيرة لشركة أهلي كابيتال ومجموعة البنك الأهلي الكويتي بشكل عام».

أما فوزي الثنيان، رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال، فقد صرح قائلا: «يعتبر هذا التعيين مكسباً كبيراً لشركة أهلي كابيتال. وأنا على يقين بأن الدكتور شحرور سيساعد في زيادة عروض ومنتجات الشركة للمساعدة في تلبية احتياجات العملاء في عالم دائم التغير. ولاشك أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد أكدت لنا درسًا مهمًا مفاده أن مديري الثروات يستطيعون القيام بدور رئيسي في مساعدة المستثمرين على إنشاء محافظ استثمارية محصنة لمواجهة الأزمات».

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور/ شحرور قبل انضمامه إلى شركة أهلي كابيتال، عمل لدى شركة الوطني للاستثمار لمدة 12 عاما، حيث كان آخر منصب شغله هو مدير عام في إدارة الأصول. كما ساعد الدكتور/ شحرور في تطوير الأعمال التي قادها والتي توفر للعملاء حلولا استثمارية شاملة تتضمن الأسهم الإقليمية وأدوات الدخل الثابت الإقليمية والصكوك الدولية بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية المتعددة الأصول.

د. حسين حاصل على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة ولاية جورجيا وشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت.

