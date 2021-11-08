مال وأعمال

تعمل شركة المرافق العمومية علي قدم وساق لحل المشاكل التي تئن منها العاصمة وفي مقدمتها مشكلة الاختناق المروري بالديرة من خلال تقديم حلول غير تقليدية والاستفادة من المواقف الجديدة لتوظيفها في التخفيف من حدة الزحام في الشوارع.

وقد حثت شركة المرافق العمومية كلا من بلدية الكويت ووزارتي الاشغال العامة والمالية الى سرعة تسليمها موقف دسمان وموقف القضاء الجاهزين للتسليم وذلك من خلال اعدادهما وفق اعلى التقنيات الفنية والتكنولوجية وذلك فور قيام وزرة المالية بانهاء العقود من سنة 2019.

وتسعى شركة إدارة المرافق العمومية للاستفادة من خبراتها وخبراء الكوادر الفنية في الشركة الى تقديم مجموعة من المبادرات غير التقليدية التي تساعد على تعظيم ايرادات الدولة غير النفطيه من خلال ادارة موقف مجمعات الصالحية والعقيلة ومجمع العاصمة بما يخدم الصالح العام وذلك ايمانا باستراتيجية الشركة في تقديم أفضل الخدمات لمرتادي المواقف ، بالتزامن مع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة ورقي المجتمع، بما يتوافق مع رؤية «الكويت الجديدة 2035».

واكدت شركة المرافق العمومية استعدادها الكامل في ادارة جميع المنتزهات المنتهية عقودها، وتطويرها بشكل جديد بما يحقق خدمة الصالح العام للمواطنين والوافدين بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية بما يحقق نقلة حضارية واستعادة الكويت مكانتها كدرة الخليج وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

