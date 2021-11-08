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يعد لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني السابق بدر بوعباس من اكثر اللاعبين الذين عانوا من الاصابة وحرمتهم من اكمال مشوارهم الكروي، إذ كان بوعباس لاعبا مميزا منذ انطلاقته الكروية حيث توقع له الكثيرون مستقبلا رائعا.

وارتبط بوعباس بالكرة منذ الصغر، فبدأ ممارستها من الفريج بمنطقة الصوابر مع زملائه وبالمدرسة وتحديدا عندما انتقل للمرحلة المتوسطة ظهرت قدراته الكروية بوضوح، فلفت نظر مدرس التربية البدنية علي نجف الذي ضمه لمركز شباب القادسية وفيه مارس كرة القدم لفترة. وبعدها اتجه للنادي العربي الذي يعشقه ولأن والده من مشجعي الاخضر وكان حريصا على ان يكون ابنه عرباويا الا انه صدم عندما تم تجاهله من قبل المسؤولين آنذاك، فقد كانت نحافة جسمه سببا مباشرا وراء ذلك ليعود الى الفريج ليمارس اللعب مع اقرانه في فريق «القاهرون» الذي كان يضم معه النجم فيصل الدخيل وعدنان يعقوب عبدالله وعلي فرج.

السرعة الفائقة في «أم الألعاب»

وبعد فترة من الزمن قرر العودة للنادي لكن هذه المرة جاءت عبر العاب القوى، فأصبح بدر من منتسبي «أم الألعاب»، واستقبله المدرب عبدالكريم عبدالرضا ليسجله في فئة المسافات الطويلة مستفيدا من سرعته الفائقة. ولكن تميزه الكروي وقناعة المرحوم جمعة حيدر ومحمد الخطيب به منحاه الفرصة مجددا للانضمام لفريق الناشئين بعدما طلبا من المدرب عبدالكريم عبدالرضا الاستغناء عنه. وبالفعل انضم بدر للفريق ليظهر قدراته وينجح في فرض نفسه شخصية كروية مميزة بالرغم من صغر سنه واسهم مع زملائه في تحقيق بطولات عدة.

بروزه مع فرق «المراحل»

ولا شك ان بروزه مع فرق المراحل السنية وتقديمه المستويات اللافتة فتح له الطريق ليمضي نحو الفريق الاول بعدما اقتنع به المدرب الانكليزي جيمي وذلك في موسم 1974-1975، وحينها كان الفريق يضم عددا من اللاعبين الكبار الذين كان يتابعهم مثل مرزوق سعيد وعلي الملا وجواد عاشور وصالح عبدالله وغيرهم.

وكانت اولى مشاركاته امام الفحيحيل وفاز الاخضر في تلك المباراة 2-0، واستطاع بدر ان يسجل هدفا ليؤكد حضوره وفي نفس الموسم وبعد تألقه وبتشجيع من زملائه الكبار وقع عليه الاختيار للانضمام لمنتخب الشباب المشارك في البطولة الآسيوية التي اقيمت في الكويت.ولكن من سوء حظه ان الفريق شهد في تلك الفترة ابتعاد الكبار مما خلق فجوة واسعة حيث غاب الاخضر عن منصات التتويج الا ان بدر كان مميزا بين زملائه مظهرا تفوقه الكروي وقدراته المهارية.

تمثيل المنتخب

وبعد مشاركته مع الفريق الاول في الموسم الاول نال شرف تمثيل المنتخب الوطني عندما اختاره البرازيلي ماريو زاغالو للقائمة المشاركة في «خليجي 4» التي استضافتها قطر 1976،وكانت صفوف الازرق تعج بالكثير من النجوم الكبار امثال أحمد الطرابلسي وسعد الحوطي وفيصل الدخيل وجاسم يعقوب وعبد العزيز العنبري وحمد بوحمد وفاروق ابراهيم وادريهم وحسين محمد وغيرهم.

وفي ظل وجود هذه المجموعة المتجانسة من النجوم كان من الصعب ان ينال بدر فرصته بالمشاركة وخاصة ان زاغالو للتو تعاقد معه الاتحاد وكان تركيزه فقط على مجموعة معينة. ولذلك لم ينل بدر الفرصة الكافية فلم يشركه سوى في مباراة واحدة ضد منتخب البرازيل بديلا عن عبد العزيز العنبري وتم استبعاده من القائمة المشاركة في البطولة.وعندما نال بدر فرصة المشاركة الفعلية في كأس العالم العسكرية التي اقيمت في سورية 1977 لفت الانظار كنجم حيث استطاع ان يسجل هدف الفوز على سورية عندما كانت النتيجة 1-1، إذ شارك في المباراة بديلا عن جبار عبدالقدوس.

وفي المباراة النهائية امام العراق اهدر ركلة ترجيحية مع سعود بوحمد ليحسمها المنتخب العراقي لصالحه 5-4. وتألقه في تلك البطولة جعل زاغالو يضعه ضمن حساباته اثناء تصفيات كأس العالم 1978 حيث اشركه في اكثر من مباراة امام ايران (0-1)، وكوريا الجنوبية (2-2)، وهونغ كونغ (4-0)، وفي هذه التصفيات لم يحالف الازرق النجاح بالتأهل للمونديال وواصل اللعب مع الازرق في الالعاب الآسيوية في بانكوك وتمكن من احراز هدف في مرمى الهند في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 6-1.

رحلة الإصابات

وبدأت رحلة بدر مع الاصابات في لقاء الازرق مع كوريا الشمالية 2-2 في الالعاب الآسيوية عندما تعرض لاصابة بالغة اثر مخاشنة عنيفة من قبل لاعب كوري في «الانكل»، فأكمل المباراة لتتفاقم عليه الإصابة. وبعد البطولة عاد ليشارك مع فريقه في الدوري وتحامل في كثير من المباريات على الالم واثناء استعدادات الازرق لـ «خليجي 5» عام 1979 خاض مباراة تجريبية ضد اياكس امستردام الهولندي،وفي احدى الكرات التي انطلق بها بدر بسرعة سقط على الارض ولم يعد قادرا على الحركة مما ادى لابتعاده عن المنتخب. وخضع بدر لبرنامج علاجي لمدة لاتقل عن 3 اشهر ولم يستطع اللعب مع المنتخب العسكري في بطولة العالم التي نظمتها الكويت وبعدها سافر الى لندن للعلاج، وصدم بعدم وصول احد الأطباء لتشخيص الاصابة التي يعاني منها ومن بعدها توجه الى المانيا حيث قرر الدكتور اجراء عملية جراحية للركبة بعدما اكد له نسبة نجاحها وخضع لبرنامج تأهيلي وعندما بدأ بالتدريبات مع النادي اصيب بغضروف في الركبة وعاد الى المانيا ليجري عملية جراحية لازالته. واستمرت بعدها المعاناة مع الاصابة، ففي كل موسم لابد ان تداهمه فسافر اكثر من مرة الى لندن، وفي مطلع الثمانينات اجرى عملية منظار قبل ان تتعرض قدمه للكسر خلال لقاء كاظمة وخضع للعلاج لمدة عام ونصف. وفي اللقاء الودي الذي خاضه العربي مع فريق مكون من الاهلي والزمالك المصري 1983 اصيب بتمزق في عضلات اسفل البطن وتغيرت جهة سفره هذه المرة بحثا عن العلاج صوب اميركا حيث وصف له دكتور كبسولات علاجية مع خضوعه لبرنامج علاجي مكثف في 1985. وعاد ليشارك مع الاخضر الا ان سوء الطالع لازمه حيث اصيب في غضروف وقطع بالرباط الصليبي للركبة اليمنى ومن بعدها تيقن بدر انه لابد من الرحيل والابتعاد عن مزاولة اللعب رغم ان المدرب الانكليزي ارمسترونغ الذي تعاقد معه النادي في 1986 وضع له برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا لكن ادرك بدر انه لن يكون قادرا على اكمال المسيرة حيث انهكته الاصابات ولم يستسلم لها بل كان قويا ذي ارادة صلبة ولكنه فضل الرحيل بعدما عانى جسده كثيرا من مشرط الجراح ولم يعد «للسيف مضرب» حيث جربوا كل شيء في قدميه.

هدف صاروخي في مرمى سيف

يتميز بدر بالتسديد بالقدم اليسرى ورشاقة الحركة، وله اهداف عدة رائعة منها هدفه في مرمى المنتخب السوري في كأس العالم العسكرية عندما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء حيث هيأها لنفسه قبل ان تصل الارض فأرسلها قوية في مرمى الحارس السوري شاهر سيف وهذه تعد اللمسة الثانية له للكرة بعد نزوله بديلاً.

هدف بمرمى «ابن الخالة»

من الاهداف الخالدة في ذاكرة العرباوية هدفه في نهائي كأس الأمير موسم 1981 -1982 بمرمى نادي الكويت عندما تلقى كرة سريعة من احمد خلف ليهيئها لنفسه من خارج منطقة الجزاء اثناء الجري ويسددها بيسراه على يمين ابن خالته حارس الكويت عباس بوعباس.

والده اهتم به رغم مرضه

تعرض بدر لمواقف عدة صعبة اثناء رحلاته العلاجية، ففي احدى السفرات للعلاج في المانيا كان بمفرده ووضعت قدمه بالجبس وبعد عدة ايام قرر السفر الى تشيكوسلوفاكيا لمرافقة والده ورعايته في رحلته العلاجية، لكن شدة الآلام اقعدته فلم يكن قادرا على ذلك مما دفع بوالده ليقوم بالاهتمام به.

قائد الإنجاز الأول

كان لبدر دور مؤثر بالانجاز الثلاثي الذي حققه الاخضر في موسم 1982-1983 عندما حقق لقب الدوري العام وكأس الأمير وكأس بطولة الخليج الاولى للاندية الابطال وهذا يعد انجازا غير مسبوق وحينها كان قائداً للفريق. تدريب وإدارة ودع بدر الملاعب في 17 مايو 1989 أثناء مباراة العربي مع منتخب الأندية وفاز بها الأخضر 3-1، وأقيمت مباراة اعتزاله برعاية رئيس النادي العربي آنذاك الشيخ علي العبدالله. وكان بدر قد اتجه لمجال التدريب بالنادي وشغل عضوية مجلس الادارة في دورة 2008.