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الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، ابن محافظة الإسكندرية، الذي تعود جذور عائلته لمحافظة الغربية، في دلتا مصر، والتي نزحت إلى عروس البحر المتوسط بحثًا عن مورد رزق، واحد من أبرز الكُتاب والروائيين المصريين في السنوات الأخيرة، كما أنه صاحب «ذوق خاص» في الكتابة، وصاحب رأي متزن فيما يخص الكتابة وغيرها أيضا. «عبد المجيد» صاحب «بيت الياسمين» و«طيور العنبر» و«لا أحد ينام في الإسكندرية»، وغيرها من الروايات البارزة في تاريخ الرواية المصرية، ترجمت أعمالة لعدد من اللغات الانكليزية والفرنسية والألمانية، حصد الكثير من الجوائز الثقافية الرفيعة، منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأميركية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى» عام 1996م، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» في العام ذاته، إلى جانب جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية في 2007. «النهار» التقت الروائي المصري الشهير، وتحدثت معه حول موضوعات عدة، تنوعت ما بين «الكتابة» و«ما وراء الكتابة» و«سنوات النشأة والطفولة»، كما امتد الحديث أيضا إلى موقفه من مواقع التواصل الاجتماعي، والدور الذي تلعبه حاليًا سواء فيما يتعلق بـ«الحياة الثقافية» أو الاجتماعية بشكل عام، إلى جانب الحديث معه عن سر ولعه بالسينما، وحكايته معه منذ الطفولة.. وكان الحوار التالي:

? لنعد إلى «أيام الطفولة والنشأة».. حدثنا عن ذكريات هذه السنوات وكيف تأثرت بها شخصيتك فيما بعد؟

? كانت النشأة بسيطة جدا لأب بسيط يعمل بالسكة الحديد أصوله ريفية نزح من قريته بمحافظة الغربية في أواخر ثلاثينات من القرن الماضي، وهناك ملامح كثيرة من أبي وأمي في رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية». فوالدي إلى حد كبير هو بطل الرواية «مجد الدين» ووالدتي إلى حد كبير «زهرة»، وكان من أهم ماعرفته من أبي هو قصص القرآن الكريم، فلقد كان من حفظة القرآن الذين كان يتم إعفاؤهم من التجنيد – الجهادية - قبل ثورة يوليو 1952، هذا إلى جانب غرامه بالحكايات الشعبية فكان يرويها لنا ونحن نتحلق حوله أطفالا في البيت، وكانت الدنيا واسعة والأهل في اطمئنان على أبنائهم، فكنت أقضي معظم الوقت في الشارع على ترعة المحمودية في كرموز حيث نعيش نلعب الكرة «الشراب»، ولم يسألني أبي ولا أمي يوما عن المدرسة وحالي فيها، كل ما كان يفعلانه هو أن يدعوا لي كثيرا ليلة الامتحان.

? ماذا عن رحلتك مع السينما التي أشرت في أكثر من موضع الى أنها «عشقك منذ أيام الطفولة»؟

? كانت السينما مزارا شبه يومي لنا، فسينما النيل في حي كرموز التي ضاعت طبعا، كانت بتسعة ملاليم للتذكرة، وفيها رأيت أفلاما مبهرة منذ كنت في سن الخامسة، وكان أبي يشجعني فيعطيني أحيانا قرشي صاغ لأدخل سينما الجمهورية الأفضل والتي فيها التذكرة بقرشي صاغ، وكنت أعود متأخرا من المدرسة فلقد ذهبت إلى السينما في حفلة الساعة الثالثة بعد الخروج من المدرسة وبعدها لعبت مع أصحابي ولا يلومني أحد منهم، وفي الإجازات كان الصيد كل يوم للسمك في بحيرة مريوط القريبة وصيد العصافير حولها.

? وكيف كانت حياتك في مراحل تعليمك الأولى؟

? كانت المدارس واسعة وبها ملاعب كرة قدم وسلّة وكرة طائرة وجمباز، وكانت أيضا تأخذنا في رحلات إلى السينما الدرجة الأولى وقيمة الرحلة ثلاثة قروش فقط بينما التذكرة بتسعة قروش، وقتها وتوزع علينا وجبة من ساندويتشات الجبنة الرومي، لكن أهم ما كان في المدرسة جماعات الموسيقى والشعر والرحلات وغير ذلك، وكذلك المكتبة، ولنا في الأسبوع حصتان نجلس فيهما نقرأ قراءة حرة لا تدخل في الاختبارات فأحببت القراءة من المكتبة، ومن السينما حين عرفت أن الأفلام مأخوذة عن قصص وروايات.

? متى كانت اللحظة التي اكتشفت فيها موهبتك الإبداعية؟ وهل هناك من يمكن القول انه «مد لك يد العون» في رحلتك هذه؟

? اكتشفت موهبتي حين كنت في السنة الثانية الإعدادية وعمري ثلاث عشرة سنة، كنت أقرأ في المكتبة مع زملائي، ووقعت يدي على قصة لمحمد سعيد العريان عنوانها «الصياد التائه»، والتي تروي قصة صياد تاه في الصحراء، وأذكر انني صدقت القصة وبكيت من أجله، وعندما رآني أمين المكتبة أبكي سألني عن سبب بكائي فقلت له الصياد ضاع، فابتسم وقال لي هذه قصة يا إبراهيم وليست حقيقة وهي من تأليف الكاتب وأسلوب الكاتب الجميل أثر فيك.

انتقلت بعدها إلى محمود تيمور ونجيب محفوظ وعلي أحمد باكثير، وعندما انتقلت إلى السنة التالية وحصلت على الإعدادية بدأت في التأليف، وأذكر أنه أكثر من رواية قرأتها أو مجموعة قصص فحاولت تقليدها حتى سألني صديق في المرحلة الثانوية، هل عرفت شيئا عن أصول فن القصة؟ قلت لا، قال إن للقصة أصول وإن عندهم درساً في الثانوي عن ذلك، هنا توقفت عن التقليد وصرت اقرأ في النقد إلى حد ما حتى جاءت سنة 1964 تقريبا وحضرت ندوة في قصر ثقافة الحرية في الإسكندرية للمرحوم د. محمد مندور تحدث فيها عن المذاهب الأدبية، فعرفت أن الموضوع ليس بالسهولة التي أفعلها، واندفعت اقرأ بقوة في تاريخ الأدب إلى جوار الروايات وانتقلت إلى القراءة في الشعر القديم والحديث والمسرح وكل الفنون.

أما بخصوص الذين ساعدوني في بداياتي.. فالحقيقة ساعدني كل من كان يعرفني ورسمت لنفسي طريقا لا أتخلف عنه هو أن أكون أديبا، وكنت بارعا جدا في مواد مدرسية مثل الرياضيات أحصل فيها على درجات شبه نهائية، مواد مثل التفاضل والتكامل والميكانيكا وحساب المثلثات والكل تنبأ لي بأن أكون مهندسا، لكني أحببت الأدب ودخلت كلية الآداب واخترت الفلسفة كما فعل نجيب محفوظ لأفهم هذا الكون.

? شغلت عدداً من المناصب في وزارة الثقافة.. فإلى أي مدى تأثر إنجازك الأدبي بالوظيفة؟

? لم يؤثر أي منصب في إنجازي الأدبي، فالمعروف عني أني لا أبقى في أي منصب طويلا، فالمناصب صراعات تافهة بين الموظفين كنت أتركها في أسرع وقت، وقد اخترت العمل بالثقافة الجماهيرية حتى لا أذهب، وأتمتع بالغياب، ولم أوافق أن أعمل بالصحافة مثلا رغم أن الفرص كانت كبيرة، وظللت أكتب في الصحافة من الخارج، كما أنني كنت مشهورا بالغياب لا الحضور لكني كنت حريصا على حضور الفعاليات الكبيرة مثل المؤتمرات الأدبية وهذه كانت مرة أو مرتين في العام، وحين كنت أتولى منصبا كنت أوزع العمل على الموظفين وأعطيهم استثناء من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف ويقومون بكل شيء بدلا مني باستثناء المؤتمرات، كما قلت.

كما أنني كنت لا أطيل في المكان وحين أتركه كان بعضهم يبكي، وكانت الأعمال لا تستحق الحضور كل يوم لا لي ولا لهم، ولا أنسى يوما ذهبت فوجدت الإدارة مغلقة، سألت الحارس فقال لي اليوم إجازة عيد الثورة يا أستاذ إبراهيم، ضحكت وقلت له والله عايز اشتغل لكن هم اللي قافلين!، وخلال رحلتي قابلت أشخاصاً أغبياء يريدون الموقع بأي طريقة شيطانية، وكنت حين أعرف أتركه فهم غير موهوبين ولا كتّاب محترمون معروفون وأقول في نفسي فلتهنأ يا حبيبي بالمنصب أنا أريد أن أكتب رواياتي. وعموما هي ثلاث مناصب فقط. الأول مدير لإدارة الثقافة العامة بالثقافة الجماهيرية لم أستمر فيه أكثر من أربع سنوات، والثاني رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة التي أصدرتها هيئة الكتاب لأول مرة عام 1996 أيام د. سمير سرحان وتركتها بعد أربع سنوات، والثالث هو مدير مشروع أطلس الفولكلور وكنت في السادسة والخمسين من عمري وتركته في سن الستين طبعا. كل ذلك وغيره بالتفصيل في كتابي «الأيام الحلوة فقط».

? ما رأيك في الدراما الحالية؟

? لست متابعا جيدا لها، لكن ألاحظ أن كم الأفلام والمسلسلات أقل كثيرا من زمان. هذا أمر سيئ جدا، فمصر التي كانت هوليوود الشرق صارت تنتج خمسة عشر فيلما على الأكثر كل عام، والأمر نفسه في المسلسلات التي صارت تقريبا مرتبطة بشهر رمضان فقط، بينما كانت من قبل طول العام وقلّت أعدادها جدا. لدينا ممثلون رائعون من الجنسين ومخرجون ومصورون وكل شيء لكن احتكار المسلسلات قلل منها جدا والأمر في الأفلام معقد لا أعرف لماذا؟!

? في رمضان هذا العام كانت هناك ثلاثة أعمال درامية (الاختيار- القاهرة كابول- هجمة مرتدة) صنفت بأنها دراما وعي فهل تتفق مع هذا المسمى؟.. برأيك هل نحتاج مثل هذه النوعية من الأعمال الدرامية لتثقيف الأجيال الشابة وتوعيتهم بالمخاطر التي تحيط بالوطن؟

? طبعا هي دراما وموضوعاتها مهمة ونحتاج هذه النوعية لكن ليس للتثقيف. فكرة أن الفن يقوم بالتثقيف فكرة غير حقيقية. الفن متعة بصرية أكثر من أي شيء، ودراما تأخذ بالمُشاهد، ومهما كان فيه من معلومات فالذي يبقى هو الصورة والأداء والموسيقى وغير ذلك من ملامح الإخراج، أما المعلومات فلها طرق أخرى غير الفن. الفن الذي يفكر في التثقيف يقع في المباشرة والنصائح وما إلى ذلك. المشاهدون يجلسون أمام التلفاز ليستمتعوا لا ليفهموا ويتعلموا والأمر نفسه في السينما. الفن دنيا الخيال. كم من شرير في السينما أحب المشاهدون أداءهم ولم يفعلوا مثلهم في الحياة؟! ستيفان روستي ومحمود المليجي وزكي رستم وتوفيق الدقن وعادل أدهم مثلا، فهل تعلم الناس من شرّهم؟ لا طبعا. استمتعوا بأدائهم. وكم من طيبين فعلوا كل جميل، فهل فعل الناس مثلهم لأنهم شاهدوهم أم لأن تربيتهم وتعليمهم «محترم»؟ المشكلة كما قلت في قلة أعداد المسلسلات والأفلام. نريد أن نعود إلى ما كنا عليه. مسلسلات عن موضوعات وطنية وأخرى اجتماعية وأخرى كوميدية وأخرى فارس حتى وأخرى تاريخية وأخرى دينية وهكذا. تنوّع كما الحياة نفسها.

? «في كل أسبوع يوم جمعة» عمل درامي رائع.. ورغم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية لكنه حقق نسب مشاهدات عالية.. في هذا الإطار كيف تقيّم فكرة المنصات؟ وهل تتفق مع الرأي القائل إنها ستنهي عصر التلفزيون؟

? ستصبح المنصات بدلا عن قنوات التلفزيون طالما القنوات تعمل وفق سياسة واحدة. المنصات تقدم التنوع للفن، فالمشاهد يشعر بالملل من المسلسلات الوحيدة الفكرة، ولهذا لا بد من التنوع، وهكذا ستأخذ المنصات مكان التلفزيون الذي يخضع في عالمنا العربي لسياسة الدولة.

? ما موقفك من ورش الكتابة؟ وبرأيك هل العمل الدرامي المميز يمكن أن يكون نتاج أكثر من كاتب أم انه من المفترض أن يعبّر عن وجهة نظر واحدة؟

? ورش الكتابة أمر يخص المسلسلات ولا دخل لي به، الحقيقة أن الورش يمكن أن تكون للتعلم ويخرج منها من ينبغ فيها ليكون مؤلفا وحده، هذه هي الأهمية التي أراها.

? إلى أي مدى تتفق مع الرأي القائل إن الشركة المتحدة أعادت الدراما المصرية إلى عصر الريادة مجددًا بعد سنوات من التراجع؟

? لا أزال متمسكًا برأيي بأن التنوع مهم جدا وكسر الاحتكار مهم جدا ورغم أنها قدمت مسلسلات جيدة لكن لا أعتقد أن مصر تقف عند عشرة أو 15 مسلسلا.

? «الهروب من الذاكرة».. أحدث إصدارتك الإبداعية.. فحدثنا عن طبيعة هذا الكتاب.

? الكتاب عبارة عن رواية تدور عن شخص خارج من السجن يرى كل شيء يذكره بالسجن وهو يريد أن ينسى فلا يستطيع إلا بصعوبة شديدة جدا تساعده فيها زوجته فيقيم بيتا للثقافة والموسيقى والفنون، بينما غيره يتركون البلاد في رحلة إلى الأندلس أو إسبانيا بعيدا عما يذكرهم بما جرى لهم، والرواية شخصياتها كلها من الخيال تقطع رحلة جديدة في العالم والحياة ومن ينجح منهم ومن لا ينجح، وأكثرهم أبرياء، وراءهم قصص خيالية من الحب أو الغدر أو غيره.

? «إغلاق مطارات، حجر صحي، وحظر تجوال».. بعين الروائي كيف رأيت العزلة بسبب «كورونا»؟

? ربما أختلف عن غيري لأني مضطر إلى العزلة بصرف النظر عن «كورونا»، فلقد أصبت في ساقي بضمور في العضلات يمنعني عن الحركة إلى الخارج إلا قليلا ففرضت على العزلة وكتبت فيها الرواية الثلاثية الجديدة «الهروب من الذاكرة»، لكن مؤكد أن العالم الآن اختلف، فكثير من الأحباء يرحلون وهناك خوف في الطرقات، كما نشطت أعمال افتراضية من دون حضور أصحابها وأفلست محال وشركات صغيرة ودور نشر ويلاقي الكثيرون التعب في الحياة ولقد طال الأمر للأسف لأن الفيروس يتحور، كما اضطربت كثير من المصالح.

? هل أنت من الشخصيات التي تحب العزلة؟ وهل تكتب وسط الناس أم تكتب وحيدا؟

? كما قلت لك أنا في عزلة اضطرارية، لكني لست من محبي العزلة أبدا، هو قدر الله والعمر أيضا جعل بيتي وطني، وساعدتني الكتابة أن أعيش العوالم الأجمل، عوالم الفن.

? هل هناك ما يسمى «وحي الكتابة»؟

? بالنسبة لي نعم ويحضر هو حين يشاء، لم أقرر أبدا أن أبدأ في كتابة قصة أو رواية، هي التي ألحت عليّ بالنزول إلى الأرض كمولود جاء موعده. لم استحضره ولم أهتم وكل شيء رأيته تركته خلفي في اللاشعور حتى يأتي به النسيان أو لا يأتي، فالنسيان هو ذاكرتي الحقيقة.

? في رحلتك الطويلة مع السينما.. من كانت فتاة أحلامك من نجمات الزمن الجميل؟ وهل تجد حاليا فنانة شابة يضاهي جمالها ورقتها فنانات زمان؟

? السينما كانت فسحتنا شبه اليومية كما قلت، أذكر أني في سن الخامسة وكنت في حضانة بشارع كرموز بابها دائما مفتوح فلا خوف على أحد، كان اسمها الروضة وليست الحضانة لأن بها حديقة مفتوحة على الشارع الذي لا تمر به في اليوم أكثر من سيارة نصفق لها أو اثنتين. كان ذلك عام 1951. أذكر أني خرجت من باب الروضة ومشيت قليلا وحدي فوصلت إلى شارع النيل القريب، رأيت زحاما أم باب سينما النيل التي كنت أسمع عنها احاديث الكبار وعرفت أنها السينما من الأفيش فوقها، دخلت وسط الناس ورآني الرجل الذي على الباب صغيرا فتركني أدخل من دون أن يسألني عن التذكرة، لم أكن أعرف أنها بثمن ما، ومن بعدها صرت هائما بالسينما، ومنها كما قلت عرفت الأصول الروائية للأفلام فاتجهت لقراءتها، وكانت شادية على القمة ومعها فاتن حمامة، وحين شاهدت فيلم الوسادة الخالية ورأيت عبد الحليم حافظ يمشي في مصر الجديدة في شارع السبق وتراه لبنى عبد العزيز من الشرفة فتنزل تمشي جواره ويمسك بيدها ويمشيان معا وكنت في العاشرة، قررت أن أعيش فيما بعد في القاهرة، وأمشي مع بنت حلوة في شارع السبق. فعلت ذلك وتركتني أيضا مثل «لبنى» التي تركت «عبد الحليم» بعد قصة حب كبيرة كانت رافدا لروايتي «هنا القاهرة»، بعد فاتن وشادية ولبنى كانت سعاد حسني، والآن لدينا نجمات جميلات حقيقيات مثل منة شلبي ومنى زكي وهند صبري وغيرهن ولا تقل الواحدة منهن عن نجمات زمان رقة وعظمة في الأداء والجمال.

? بعد هذه السنوات.. هل لا تزال عاشقًا للسينما؟

? للأسف، لا تساعدني الصحة على الذهاب إلى السينما لكني مشترك في قنوات خاصة فأشاهد على التلفاز أفلاما أجنبية أكثر مما أشاهد أفلاما عربية وأكثر من فيلم شاهدته أخيرا وأعجبني.

