وطن النهار

شكرا وتقديرا إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتكم الخالصة وتزكيتكم الغالية التي أوليتموني إياها رئيسا لمجلس الإدارة.. فلقد تشرفنا بهذه التزكية، وتلك المباركة التي زادتنا إيمانا بعملنا وضاعفت من مسؤوليتنا تجاه قضايا خدمة ورعاية وتأهيل كبار السن، والتي ستكون - بعون الله - دافعا ومنطلقا إلى المزيد من العطاء والسعي الجاد والجهد الدؤوب والعمل المخلص ؛ لتعزيز مسيرة العمل التطوعي والإنساني والخيري، معاهداً الله سبحانه وتعالى، والجميع على بذل أقصى الجهود من أجل استكمال تلك المسيرة الإنسانية، والارتقاء بها في أعلى مستوياتها؛ اضطلاعا بواجب الأمانة والاستخلاف في الأرض، والإنسان لا يزكي نفسه، ولكن الله تعالى هو الذي زكاه ليكون خليفته في أرضه، وأرجو أن أكون ممن زكاهم الله عنده، حيث إن التزكية فضل ورحمة من الله جلت قدرته على عباده المتقين، لذا يقول سبحانه:

« وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى? مِنكُم مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ولكن اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ»

واستخلف الله عبده في أرضه، لتحقيق العُبوديّة لله وحده، وأداء الأمانة، أيا كان موقعه وميدانه..

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

ودولتنا الحبيبة الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بقضايا المسنين، من خلال التشريعات التي نصت على حماية الأسر والحفاظ عليها، والاهتمام بالشيخوخة بشكل خاص لأجل توفير الرعاية الصحية لهم، حيث حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن.. والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين حريصة كل الحرص على الاهتمام بفئة كبار السن، وذلك في إطار ما تقدمه لهم من جهود وخدمات واهتمام خاص، والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في كل مناسباتهم.

وتم – بفضل الله – تثمين جهودنا في مجال العمل التطوعي والخيري والإنساني والإشادة بها من قبل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه - بمناسبة حصولنا على جائزة وشاح الكويت للبصمة الإنسانية لعام 2018 من جمعية ملتقى الكويت الخيري، أشاد فيها سموه بالإسهامات والأعمال التطوعية والخيرية والإنسانية التي قمنا بها داخل البلاد وخارجها.

وكذلك اختيار مشروع جائزة التميز العلمي للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين الذي تم من قبل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين كأفضل المشاريع الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وغيرها من الأوسمة والتكريمات والتي جاءت نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل الذي بدأته مع زملائي أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين منذ إشهارها في 24/6/2014 م وكذلك مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ إشهارها في عام 2007 م.

إن الجميع يتفق على أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن يؤدى من قبل القطاع الخيري والخاص والأهلي لمساندة القطاع الحكومي في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية للدولة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا كبار السن، فإن ذلك بمثابة حجر الزاوية في تفعيل دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة من خلال برامج الشراكة الاجتماعية التي يتم العمل بموجبها في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

الشكر والتقدير لثقة ودعم ورعاية وزير الشؤون الاجتماعية والمسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية.

تحية إكبار وإعزاز لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظهم الله ورعاهما؛ على ما يولانه من رعاية متميزة لكل القضايا المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة ولرعايتهما الأبوية الكريمة لهم، ومساندتهما غير المحدودة لمؤسساتهم، مجددا العهد على مواصلة العمل الجاد والمتواصل من خلال الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ؛ من أجل تقديم مستوى أفضل من الرعاية والخدمة والتأهيل لهم في ضوء توجيهاتهم السامية.

ونسأل الله تعالى العون والمدد وأن يعيننا مع فريق عملنا للتعاون في سبيل رفع الهمم نحو الخير، والمضي قدما بهمة عالية نحو مراتب السمو الإنساني والأخلاقي المنشود نحو العمل التطوعي والخيري والإنساني؛ لتلبية احتياجات وتطلعات وخدمة وتأهيل كبار السن بوطننا الحبيب الكويت.

