وطن النهار

عقدت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لها، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021م في قاعة (سي بريز) في فندق شاطئ النخيل في منطقة البدع شارع التعاون.

بدأ الاجتماع برئاسة إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، وبحضور بدور بو ناشي ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل مكتب العتيقي (محاسبون قانونيون) مدقق ومراقب حسابات الجمعية، بدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة بممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالأعضاء الحضور وتمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: تمت مناقشة التقرير الإداري لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م من قبل أعضاء الجمعية العمومية ولم يبد الأعضاء أي ملاحظات على التقرير وتم التصديق عليه بالإجماع.

ثانياً: تمت مناقشة الحساب الختامي عن السنه المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019م من قبل الأعضاء الجمعية العمومية ولم يبد الأعضاء أي ملاحظات على التقرير وتم التصديق عليه بالإجماع، وتم استعراض مشروع الميزانية المستقبلية لعام 2020م وتم التصديق عليه بالإجماع.

ثالثاً: تم مناقشة التقرير الإداري لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م من قبل أعضاء الجمعية العمومية ولم يبدي الأعضاء أي ملاحظات على التقرير وتم التصديق عليه بالإجماع.

رابعاً : تمت مناقشة الحساب الختامي عن السنه المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020م من قبل الأعضاء الجمعية العمومية ولم يبد الأعضاء أي ملاحظات على التقرير وتم التصديق عليه بالإجماع، وتم استعراض مشروع الميزانية المستقبلية لعام 2021م وتم التصديق عليه بالإجماع.

خامساً : اختيار مكتب التدقيق المحاسبي ( مراقب الحسابات ) وتحديد مكافاته. تمت الموافقة على العرض الوحيد المقدم من مكتب العتيقي (محاسبون قانونيون) وتم اختياره كمراقب لحسابات الجمعية للفترة 2020/2021 وتم تحديد مكافأته السنوية بقيمة (500) دينار.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة : استعرضت بدور بوناشي ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين تقدموا بطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2020/2021م، خلال فترة فتح باب الترشيح اعتبارا من الساعة (9) التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 17/10/2021م والذي تم إغلاقه في تمام الساعة (3) الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق 25/10/2021م، حيث بلغ عدد الأعضاء المتقدمين بطلباتهم (8) مرشحين.

وأفادت السيدة بدور بوناشي أن عدد المرشحين يتساوى مع عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين والذي تم تحديده بعدد(8) ثمانية أعضاء وفق النص الوارد في النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لإجراء عملية الانتخابات، ويتم تزكية المرشحين أعلاه كأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين للفترة 2020/2021م، ووافق أعضاء الجمعية العمومية الحضور بالإجماع على تزكية المجلس. وبينت بدور بوناشي بضرورة اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس السن لاختيار رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمين سر المجلس وأمين صندوق المجلس، وإخطار الوزارة بذلك رسمياً، وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأعضاء الجمعية العمومية الحضور مقدراً لهم تزكيتهم لمجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين للفترة المقبلة، ومؤكداً لهم حرصه وأعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق الأهداف والسياسات العامة للجمعية، وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

هذا وأكد إبراهيم البغلي رئيس مجلس الإدارة من خلال كلمته في الاجتماع بأن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تعمل على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، شاكراً للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نساهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

وبيَّن البغلي بأنه مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة يهدفون من خلال عملهم في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، وأخذوا على عاتقهم أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كل حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

كما أشار البغلي إلى إيمان العاملين في الجمعية ومن واقع مسؤوليتهم الأدبية والمجتمعية بأهمية دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والأهلية في الكويت لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً بأنه ومنذ أن أعلنت الكويت خطتها لمواجهة جائحة كورونا بتاريخ 23 فبراير 2020م، أعلنت الجمعية أستعداها التام بتسحير كل امكانياتها ووضعها تحت تصرف الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن وضع وتنفيذ الآلية المناسبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتعاون في كل المجالات التي تتفق مع أهداف الجمعية والصالح العام للدولة، لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشئت الجمعيات الخيرية والأهلية في بلدنا الحبيبة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى،وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

