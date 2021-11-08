وطن النهار

اوضحت الدراسات العلمية في مجال علم النفس الإيجابي بجامعة كلارمونت في أميركا، أنه عند انشغال الأفراد الذين يتسمون بالدافعية الداخلية بمهام تتسم بالتحدي ويمكن التحكم فيها، فإنهم يتعرضون لخبرة نفسية فريدة يشار إليها على أنها حالة التدفق Flow. الحقيقة ان المؤشرات العلمية في مجال علم النفس الإيجابي تجعلنا نطرح بعض التساؤلات العلمية مهنا: ما الذي يُشكل جودة الحياة ؟ وما الذي يجعل الفرد يؤدي باستغراق أنشطة معينة ؟ أسئلة قليلة ولكنها ذات أهمية في علم النفس الإيجابي، حيث توصلت بحوث التدفق إلى إجابة مهمة وضرورية مع فهم للخبرات التي ينهمك فيها الأفراد بشكل كامل في اللحظة الآنية، ومن خلال النظر عبر الرؤية العملية لمفهوم التدفق، فإن الحياة الجيدة هي التي تتسم باستغراق أو بانهماك كامل فيما يؤديه الفرد.

وفي هذه المقالة العلمية المشوقة نصف حالة التدفق وعلاقتها بالخبرة الشخصية والنمو الذاتي، ونناقش بعض التوجهات الواعدة لبحوث مستقبلية في هذا المجال. إن مفهوم التدفق من وجهة نظر علم النفس الايجابي هو: حالة نفسية داخلية تجعل الشخص يتوحد مع ما يقوم به والتركيز التام فيما يقوم به والاندفاع بحيوية نحو الأنشطة، مع إحساس عام بالنجاح في التعامل مع هذه الأنشطة.

وفي عجالة سريعة دعونا نستعرض بعض النظريات التي تناولت مفهوم التدفق منها نظرية الدافعية الداخلية فيما يتعلق بنقاط القوى الشخصية الداخلية والتدفق للإنسان.

الدافعية الداخلية Intrinsic Motivation

يفترض الاتجاه المعرفي أن الفرد مدفوع في أدائه بهدف الحصول على التوازن المعرفي، فطبيعة المعرفة التي تميز أداءه، وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة هي دافعية داخلية يسعي فيها الفرد إلى الحصول على إجابة على سؤال محير، أو حل مشكلة مستعصية، أو اكتشاف شيء جديد، وأن الفرد يبقى في حالة قلق حتى يتحقق له ما يسمى بالتوازن، لذلك يكاد يكون مفهوم التوازن المعرفي يرادف مفهوم الدافعية الداخلية. فالدافعية الداخلية هي الدخول في أي نشاط لذاته وقيام الفرد بالسلوك من تلقاء نفسه دون أن ينتظر الحصول على تقديرات اجتماعية أو مادية، فهي عملية تحرك Arousal ورضا وفيها تأتي المكافآت من القيام بالنشاط، وليس من نتائج النشاط. إن ذوا الدافعية الداخلية أكثر اهتماماً، وإثارة وثقة في قدرتهم على أداء المهام يبينون أداءً معززاً ومستمراً ومبتكراً، واعتداداً مرتفع بالذات، وبالوجود النفسي، والهناء الشخصي، وتقدير الذات، والمشاركة فيما يتعلمون، والفعل النشط في معالجة المعلومات، واختيار المهام التي تتسم بالجدية والتحدي، ليصلوا إلى مستوى مرتفع من الإنجاز الايجابي.

ويمكن تنمية الدافعية الداخلية للأفراد من خلال تقديم اختيارات عن كيفية استكمالهم للمهام وتوافر فرص وخبرات لتوجيه الذات Self –Direction وتقديم تغذية راجعة إيجابية كونها تزيد وتعزز من الكفاية المدركة فيما يخص المهمة الحالية، ومساعدتهم على تحديد الأهداف وربط أدائهم بها.

نقاط القوى المميزة

تناول مارتن سيلجمان مؤسس علم النفس الايجابي (Seligman،2002) الانفعالات الإيجابية التي تهتم بالحاضر: سرور مؤقت (متوقع في أي لحظة) ورضا أو إشباع مستمر. وفي الوقت الذي ينشأ فيه السرور من تجارب حية وواقعية، يستلزم الرضا حالات استغراق أو تدفق تنتج من انهماك في الأنشطة التي تتضمن استخدام نقاط القوى المميزة. وهي سمات شخصية يمكن الحصول عليها من خلال درجات مرتفعة في المهام والإنجازات بوجه خاص، وترتبط بفضائل خاصة وتحدد في تصنيف القيم الأدائي (العملي). إن القيم في التصنيف العملي لنقاط القوى هو نظام يحدث فيه تميز بين الفضائل ونقاط القوى. ولا ننسى أن الفضائل هي سمات جوهرية وأساسية جاء بها الدين الاسلامي الحنيف وهو منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الحميدة ( إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق). والفضائل الستة في القيم في التصنيف العملي لنقاط القوى الشخصية هي: الحكمة والمعرفة، والشجاعة، والحب، والإنسانية، والعدل والاعتدال، والتسامي (الترفع عن الصغائر).

ولكي تكون شخصاً فاضلاً فإنك تعبر عن سلوكياتك النابعة من إرادتك عن كل هذه الفضائل الجوهرية ( في كل مكان وفي كل زمان وفي معظم الثقافات) وهناك طرق عديدة للتعبير عن هذه الفضائل الستة مثال:

> يمكن التعبير عن العدل من خلال المواطنة الصالحة، والولاء، والانتماء للوطن.

> العمل في فريق جماعي وقيادي. مثل الجمعيات الخيرية الرائدة مثل جمعية الابن البار أمي وأبوي تاج رأسي للسيد الفاضل البغلي في دولة الكويت. إن هذه الطرق وغيرها هي القوى التي تعبر عن الفضائل لدى أصحاب الشخصيات الإيجابية التي تتسم بالتدفق النفسي والدافعية الداخلية.

المهارات والطرق التي تؤدي

إلى التدفق

بالعودة الى مفهوم التدفق من وجهة نظر علم النفس الايجابي نجد أنه حالة نفسية داخلية تجعل الشخص يندمج مع ما يقوم به. والحقيقة أن كثيراً من الأفراد لا يعرفون ما الذي يمكن فعله لجعل حياتهم سعيدة؟ وكيف يعيشون لتفعيل تدفقاتهم الايجابية الداخلية بشوق وشغف، إن خبرات التدفق عندما نشغل أنفسنا في مهام أو أنشطة قابلة للتحكم، مثيرة للتحدي وتتطلب مهارة مناسبة تدفعنا بشكل حقيقي للإنجاز دوافعنا الداخلية الايجابية. إليكم بعض هذه المهارات والأساليب:

1. فعل الفرصة الجيدة لإكمال المهام اليومية و الاسبوعية بمختلف أنواعها (الاسرية، الاكاديمية،الرياضية،الشخصية...).

2. صغ اهدافك الواضحة. استخدم التغذية الراجعة مباشرة لإنجاز المهام، وتركيزاً كلياً بعمق بلا جهد، ولا تفكر في القلق وإحباطات الحياة.

3. اشغل نفسك بالأنشطة الحيوية الايجابية للمهام التي تحبها مثل: القراءة والرياضة والانشغال بفنون إبداعية والشطرنج، وقراءة القرآن والسيرة النبوية، أو الانشغال بأنواع معينة من العمل الخيري التي تؤدي إلى خبرات التدفق.

4. وظف قدراتك وإمكاناتك ومهاراتك إلى أقصى حد ممكن، لتصل الى أعلى مستوى من الإبداع والتدفق والشغف، وتتحقق حالة من التوازن مع مستوى التحدي أو الصعوبة المرتبطة بالمهمة،لاسيما المهام ذات الأهداف المحددة والتي تقدم تغذية راجعة فورية مثل المهام الخيرية للجمعيات الاجتماعية، أو الاكاديمية والرياضية والأسرية والشخصية.

5. قم تدريجياً بزيادة صعوبة أو تعقد الأهداف الفرعية التي تهدف إلى تحقيقها حتى يمكن مطابقة التحدي الذي تواجهه مع مستوى مهاراتك النامية وذلك بهدف زيادة الفاعلية الذاتية الايجابية للتدفق.

6. ضع في اعتبارك أن التدفق يرتبط بالابتهاج والاندفاع باتجاه الجودة والإبداع، وتتحقق هذه الحالة عندما يكون مستوى قدراتك ومهاراتك المتعلم مرتفعة وأيضًا التحديات التي تواجهها مرتفعة.

7. أجعل إحساسك بالثقة بنفسك وفق توقعاتك واضحة تماماً، وأهدافك قابلة للإنجاز في ضوء قدراتك ومهاراتك، حيث إن الخاصية المميزة لحالة التدفق تحدث من خلال شعورك بقدرتك على ضبط الموقف أو النشاط الحيوي.

ختاما أرغب أن اذكركم أن التدفق الايجابي يحقق في ذواتنا:

(1) فرصة لضبط وتنظيم وعيننا أو شعورنا أو السيطرة عليها.

(2) يسمح لنا بالتطور والازدهار كأفراد ايجابيين.

(3) تشييد أو بناء رأسمالنا النفسي وهذا هو المهم.

(4) يسمح لنا بالوصول إلى « الخبرة المثالية Optimal Experience،

تحياتي وامتناني لكم بحياة تتسم بالتدفق والحيوية الايجابي، فديننا الإسلامي دين عمل ودين أمل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها.

والمعنى: التَّشجيع على العمل والتدفق الايجابي، وينبغي للإنسان أن يكون ذا عملٍ، وليس ذا بطالةٍ.

بقلم أ. د. عبد المنان ملا معمور يوسف بار أستاذ العلاج والإرشاد النفسي للدراسات العليا جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية