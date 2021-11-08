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شهدت الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الشبابي دورة «سميحة أيوب» المقامة حاليا على مسرح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ تكريم الفنان القدير داود حسين، تقديراً لاسهاماته العديدة ومسيرته الفنية الثرية بالأعمال المسرحية والتلفزيونية ودعمه المستمر للشباب.

وبهذه المناسبة قال الفنان داود حسين إنه يهدي هذا التكريم إلى بلده الكويت وإلى كل من ساهم في وصول شهرته ومحبته عربياً مؤكداً انه سيستمر العطاء والجهد أنفسهما في دعم الشباب المسرحي. كما تم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة ايوب والتي تحمل الدورة السادسة اسمها إلى جانب تكريم كل من رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم من دولة الإمارات العربية المتحدة وتكريم مارك بيسون (بلجيكا) باعتباره الشخصية المسرحية الدولية. يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ، وهي أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي. ويقام تحت رعاية الفنانة د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكانت قد انطلقت الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 نوفمبر 2021.

