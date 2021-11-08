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منذ أربع سنوات عادت الفنانة بسمة للمشاركة في الدراما المصرية، منهية سنوات الغياب التي بدأتها منذ عام 2011، عندما اتجهت إلى الولايات المتحدة الأميركية، ودرست هناك أموراً عدة متعلقة بالتمثيل، بل وشاركت في أعمال أميركية، غير أنها في لحظة ما قررت ترك كل هذا، والعودة إلى مصر مجدداً. نادية.. ابنة الفنانة المصرية بسمة، السبب الرئيس في قرار عودتها من الولايات المتحدة الأميركية، والتخلي عن حلم «العالمية»، هذا إلى جانب خوفها من اتجاه شركات الإنتاج هناك لحصرها في نوعية أدوار بعينها، الأمر الذي رفضته بسمة وقررت العودة إلى مصر، رغم صعوبة القرار وإجبارها على أن تبدأ من جديد في «الوسط الفني».

سريعاً استطاعت بسمة استرداد «عافيتها الفنية»، وشاركت في أعمال سينمائية ودرامية، وبدأت تعود إلى سابق عهدها كواحدة من «نجمات جيلها»، وعن تفاصيل هذه العودة، وطبيعة الأدوار التي كانت تعرض عليها أثناء إقامتها في أميركا، وأمور أخرى كان الحوار التالي:

? بداية.. ما السر وراء عودتك القوية إلى السينما خلال الفترة الأخيرة؟

? «صدفة» لا أكثر أو أقل.. ومعظم الأدوار التي عرضت عليّ في السينما متنوعة وجديدة، هذا إلى جانب محبتي للسينما، وانشغلت في العامين الأخيرين تحديداً بأكثر من تجربة سينمائية مميزة مع جيل جديد من المخرجين الواعدين، وقدمت هذه الأفلام قضايا مهمة على مستوى المضمون، وإبداعاً سينمائياً جديداً على مستوى الإخراج والتفاصيل الفنية المختلفة.

? بعد حصولك على فرصة في المسلسل الأميركي«tyrant».. لماذا لم يستمر حضورك في السينما العالمية؟

? الأمومة كانت لها الأولوية عندي، ولم أندم على ذلك الاختيار، كما لم أحب أن يضعني صناع الفن هناك في قالب محدود، لأن الفرص المتاحة في السينما الأميركية لممثلة عربية مثلي محدودة جداً ومقيدة، في حين إني أحب التجديد وتعودت على البطولة والفرص الكبيرة في مصر.

? كيف كانت تجربتك في فيلم «ماكو»؟

? ترددت كثيراً قبل المشاركة في الفيلم، حيث كان يتطلب تدريبًا مكثفًا على رياضة الغطس لأنه يدور حول غرق سفينة ركاب ضخمة في البحر. ولي مشاهد كثيرة في المياه، لكني تحمست للتجربة لأهمية الموضوع وقوته، وشخصية «رنا بهجت» التي قدمتها في الأحداث جديدة تماماً، وسعدت بفريق العمل معي والذي ضم كلاً من: ناهد السباعي، نيقولا معوض، منذر رياحنة، ومحمد مهران. وهو تجربة أولى للمخرج محمد هشام الرشيدي.

? ما الذي يتحدث عنه فيلمك الجديد «كومانجي»؟

? «كومانجي» فيلم مختلف يجمع بين الواقع والخيال عن طبائع البشر وما يريده الإنسان، وتستطيع أن تقول إنه فيلم خيال علمي «فانتازيا» عن الصراع الوجودي بين الخير والشر بداخل الإنسان، لكنه غير مقيد بمكان أو زمان، وعناصر الصورة وأماكن التصوير مختلفة تماماً وساحرة إلى حد بعيد. وأعتبره مغامرة سينمائية مع مخرج جديد لديه رؤية سينمائية مختلفة، ويشارك في بطولته: حسن عيد، محمود عزت، وعباس أبو الحسن مع فنانين من السويد، والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة السويدية من أصل عراقي أكرميني نوري. وأظهر خلاله بشكل مختلف تماماً بشخصية «تيا» التي تتعامل مع الحيوانات والصقور تحديداً، وتطلبت تدريباً طويلاً.

? هل توافقين على وضع «التصنيف العمري» للأعمال الفنية؟

? أنا مع التصنيف بشكل عام، وهو أسلوب متبع في الفترة الأخيرة ويحدث في العالم كله، وبشكل شخصي أطبق هذه الطريقة مع ابنتي نادية وأسمح لها بمشاهدة الأعمال التي تناسب عمرها.

? بدايتك كانت من وراء «ميكروفون مقدم البرامج».. فهل يمكن أن تكرري تجربة التقديم مرة أخرى؟

? تجربتي كمذيعة كانت قبل دخولي عالم التمثيل، وحتى بعدما شاركت في فيلم «الناظر» مع الفنان الراحل علاء ولي الدين بعدها كانت انطلاقتي كفنانة، لكني لم أعتزل عملي مذيعة وعندما أجد البرنامج المناسب فسأعود لتقديم البرامج.

? ما الأسباب التي دفعتك للابتعاد عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية؟

? أسباب شخصية وراء ابتعادي منها الهجوم الذي تعرضت له بسبب ديانة جدي غير المبرر وليست أسباباً فنية والظروف تغيرت الآن.

? هل اختلفت معاييرك في الاختيار بسبب الابتعاد؟

? اختياري نوعية الأعمال التي أشارك فيها لا يزال كما هو، ولم يختلف منذ بداياتي وحتى الآن، ما يهمني هو فكرة أن أشعر بالدور والشخصية، وأن أكون راضية عنه داخلياً

? كيف ترين المنصات الإلكترونية التي ظهرت أخيراً؟

? أرى أنها فكرة جيدة جدًا، والعالم أجمع يتجه إلى تلك الفكرة، ولو أتيحت لي فرصة مناسبة فلن أتردد في العمل بها، والعالم كله يتجه إلى عرض الأعمال الفنية على منصات رقمية.

? أي أعمالك الفنية يمكن وصفه بـ«الأقرب إلى قلبك»؟

? فيلم «رسائل البحر» مع المخرج داوود عبد السيد.

? هل غيابك عن التمثيل في مصر أثر على مسيرتك الفنية؟

? أعتبر أنني عدت إلى الوراء أو نزلت «كام سلمة» لكن نوعية الأفلام والمسلسلات التي أقدمها ستجعلني في المقدمة مرة أخرى.

? ماذا عن موقفك من عمليات التجميل؟

? أتفق مع عمليات التجميل خاصةً التي تحافظ على شكل الإنسان وتعيد ثقته بنفسه.

? هل هناك نوع معين من الأعمال الفنية تحلمين بالمشاركة فيه؟

? أتمنى المشاركة في عمل تاريخي.

