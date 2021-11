إضاءات

Dune: Part One فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج دنيس فيلنوف. والنجوم: يتموني شالامي وريبيكا فيرغسون وزيندايا. Halloween kills فيلم رعب وإثارة. للمخرج ديفيد غوردون غرين. والنجوم: جمي لي كرتيس وجيمس جود كورتني وكايل ريتشاردز Venom: Let There Be Carnage فيلم أكشن ومغامرات وخيال علمي. للمخرج آندي سوكيس. والنجوم: توم هاردي وودي هارلسون وميشيل ويليامز. NO Time TO Die فيلم أكشن ومغامرات وإثارة. للمخرج كاري فوكوناجا. والنجوم: دانيال كريغ وليا سيدو ورامي مالك. Antlers فيلم دراما وإثارة وغموض. للمخرج سكون كوبر. والنجوم مثل: جيمس بلمينز وغراهام غرين وسكون هاز. Boku no Hero A cademia: world Heroes Mission فيلم رسوم متحركة وأكشن ومغامرات. للمخرج كينجي ناغاساكي. والنجوم: ريو شيزاوا وجاستن براينر ويوتيش ناكامورا. Last Night in Soho فيلم دراما وغموض وإثارة. للمخرج ادغمار رايت. والنجوم: آنيا تايلور وتوماس ماكنزي وماك سميث. Rons Gone Wrong فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميديا. للمخرجين سارة سميث وجاي بي فين. والنجوم: ليام باين وجاك ديلان غرازر وتوماس باربوسكا. The Addams Family2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج كونراد فيرنون وغريغ تيرنان. والنجوم: فين وولفهارد وكلوي غرايس وتشارليز يثرون. The french Dispatch فيلم كوميدي ودراما ورومانسي. للمخرج ويس آندرسون. والنجوم: يتموثي شالامي وبيل مودي وتيلدا سونيتون.