عربيات ودوليات

وجَّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امس رسالة دعم قوية إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بعد ساعات قليلة على استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة ووجه انتقادا لاذعا إلى من وصفها بـ «قوى اللادولة». ففي اتصال هاتفي أكد الصدر للكاظمي دعمه سيادة البلاد، ومؤسساته الرسمية، ووصف استهداف منزله في المنطقة الخضراء، ومحاولة اغتياله الفاشلة بـ «الهجوم الإرهابي». وقال «إن العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره». وأضاف: «على جيشنا الباسل والقوى الأمنية البطلة الأخذ بزمام الأمور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود قويا».

