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بغداد- الوكالات: نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر أمس مقر إقامته في بغداد في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال. فيما طالب الكاظمي في أول رد فعل له بـ«التهدئة وضبط النفس». ووقع الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات على ما يبدو في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر مع رفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن رئيس الوزراء تعرَّض فجر أمس لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة».

ويشهد محيط المنطقة الخضراء التي تضم أيضا سفارة الولايات المتحدة مظاهرات واعتصامات، منذ أسبوعين لمناصرين لفصائل موالية لإيران رافضين نتائج الانتخابات النيابية، تطورت الجمعة الماضية إلى مواجهات مع القوات الأمنية راح ضحيتها متظاهر على الأقل. وتتعرض هذه المنطقة المحصنة وسط العاصمة العراقية أحيانا لقصف بصواريخ، في هجمات لا يتبناها أي طرف لكن غالبا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

في الأثناء، أكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية وجود «انتشار أمني داخل المنطقة الخضراء» المحصنة حيث مقر إقامة الكاظمي و«خارجها» فيما أفاد مصدر أمني آخر بأن «لا محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء» وأن «الوضع تحت السيطرة» وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن «القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة» لاغتيال رئيس الوزراء. وسارع الكاظمي إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم للتهدئة بعد الهجوم وقال في تغريدة على تويتر «أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق»، وأضاف أن «صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه».

وزاد أن «الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا». ودعا الجميع إلى «الحوار الهادئ والبناء»، من أجل العراق ومستقبله.

من جهته، قال عمار الحكيم رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» إن استهداف منزل الكاظمي «ينذر بأحداث أكثر خطورة» ويخاطر «بالإنجازات التي تم تحقيقها».

وقاد الكاظمي امس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة تداعيات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، وتعهد بملاحقة منفذي العملية.

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» إن «الاعتداء الإرهابي الجبان» الذي استهدف منزل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة «يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفا؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا». وقال البيان أيضا «إن من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم، وليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق».

من جهة ثانية، أكد الكاظمي المضي قدماً لإصلاح الأوضاع على مختلف الصعد. وجاءت تصريحات الكاظمي عقب لقائه الرئيس العراقي برهم صالح الذي وصف محاولة الاغتيال بأنها أفعال مفلسة تحاول زعزعة أمن العراق.

وكان الرئيس العراقي شدد على إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكاظمي، مؤكداً رفضه الانقلاب على النظام الدستوري في البلاد. واعتبر في تغريدة على حسابه على تويتر أن محاولة اغتيال الكاظمي جريمة نكراء وتجاوز خطير، يستلزم الوحدة، ويستوجب مجابهة المتربصين بأمن الوطن. كما أكد أنه لن يقبل بجر العراق إلى الفوضى، والانقلاب على نظامه الدستوري.

بدوره، أدان رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، محاولة الاغتيال الفاشلة وقال في تغريدة على تويتر إن هذا «العمل الإرهابي تطور خطير»، داعيا للتهدئة وضبط النفس.

