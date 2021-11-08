عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: نفى «حزب الله العراقي» المدعوم من إيران الضلوع بعملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متهما الكاظمي بـ«لعب دور الضحية».

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الكتائب المسلحة أبوعلي العسكري، اتهام لرئيس وزراء العراق بـ«لعب دور الضحية» مضيفا بأن هناك طرقاً «أقل تكلفة» وأكثر ضمانة لإيذاء رئيس الحكومة، إذا كان هذا هو الهدف.

من جهته وصف الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» العراقية المقربة من إيران، محاولة اغتيال الكاظمي بأنها «محاولة لخلط الأوراق» وأصدر قيس الخزعلي بيانا عبر صفحته على موقع تويتر قال فيه «بعد مشاهدتنا لصور الانفجار الذي حصل في منزل رئيس الوزراء، وملاحظة عدم وقوع ضحايا، فإننا نؤكد ضرورة التحقق منه من قبل لجنة فنية متخصصة وموثوقة للتأكد من سببه وحيثياته».

وتابع قائلا «فإذا لم يكن انفجارا عرضيا أو ما شابه، وكان استهدافا حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة ويجب البحث بجد عن منفذي هذه العملية ومعاقبتهم وفق القانون». وأضاف الخزعلي قائلا: «ونذكر أننا قد حذرنا قبل أيام قليلة، من نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف المنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة»، على حد تعبيره.

