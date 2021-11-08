عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أدانت دول عربية المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر امس. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي. وأكدت وقوفها صفا واحدا إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، عن إدانته لمحاولة الاغتيال وأكد الحجرف في بيان نشره المجلس «عن الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس» وعبّر الحجرف عن التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وفي القاهرة أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة اغتيال الكاظمي ودعا جميع الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية».

كذلك أدان الأردن «محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الكاظمي».وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، وقوف وتضامن المملكة التام مع جمهورية العراق وشعبها، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية. وشدّدت الوزارة على إدانة واستنكار المملكة التام لجميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق الشقيق. من جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره «بأشد العبارات للمحاولة الدنيئة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي «.وأضاف أبو الغيط أن العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة انما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها.

كذلك أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة محاولة اغتيال الكاظمي.وقالت المنظمة في بيات «تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق وتدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي».

وأكد مكتب الكاظمي أنه تلقى، بعد نجاته من محاولة الاغتيال، اتصالات من عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة استنكروا فيها الهجوم، بمن فيهم العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

