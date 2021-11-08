عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أدانت الولايات المتحدة بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر أمس حين استهدفت طائرة مسيرة مفخخة مقر إقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد، معتبرة هذا الهجوم «عملاً إرهابياً واضحاً». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان «لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء العراقي لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة». وأضاف «نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية الحريصة على الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ولقد عرضنا المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم».

من جهتها، شددت البعثة الأممية على ضرورة عدم السماح للإرهاب بتقويض أمن البلاد. وفيما أدانت البعثة محاولة اغتيال الكاظمي أعربت في بيان عبر تويتر امس عن ارتياحها لعدم تعرض رئيس الوزراء لأي أذى. كما شددت على وجوب «عدم السماح للإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية أن تقوض استقرار العراق وتخرجه عن مسار العملية الديمقراطية.

و أعلنت عن ضم صوتها لصوت الكاظمي في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس، داعية جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية في موضوع خفض التصعيد والدخول في حوار لتخفيف التوترات السياسية وتعزيز المصلحة الوطنية للبلاد.

