عربيات ودوليات

أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل. وقال عماد السايح إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر. وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين «دون الطعن في إجراءات تنفيذها»، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

