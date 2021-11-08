عربيات ودوليات

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس،

إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها.

وذكر الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ«المسيرة الخضراء»، أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها «بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة أبنائها واعتراف دولي».

وأضاف: «نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وهو نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأميركية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية».

وتابع: «افتتاح أكثر من 24 دولة لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لاسيما في محيطنا العربي والإفريقي».

وأردف العاهل المغربي قائلا: «من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة».

وأوضح أن «المغرب لا يتفاوض على صحرائه.. هذه القضية لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، إنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل».

وأبرز: «نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة إن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية».

وجدّد العاهل المغربي دعم بلاده للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن» توصّلاً إلى «حلّ نهائي، مبنيّ على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية».

وتطرّق العاهل المغربي في خطابه إلى «التطوّرات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء»، سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد الدبلوماسي.

وقال «لقد سجّلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا».

وفي 13 نوفمبر 2020، تم خرق وقف إطلاق النار الساري منذ 30 سنة في الصحراء وذلك إثر عملية عسكرية نفّذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة في أقصى جنوب الإقليم الصحراوي لإعادة فتح الطريق نحو موريتانيا.

وشدّد العاهل المغربي في خطابه على أنّ ما قام به الجيش يومها من «تأمين حرية تنقّل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات» كان «عملاً سلمياً حازماً وضع حدّاً للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة».

وفي 6 نوفمبر 1975 لبّى 350 ألف مغربي نداء ملكهم الحسن الثاني وساروا باتجاه الصحراء المغربية التي كانت تحت حكم المستعمر الإسباني بهدف استعادة السيطرة عليها.

