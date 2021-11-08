عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: حذرت المستشارة السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيونا هيل، في تصريحات نشرتها صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية من أن الصبر تجاه سياسات الرئيس الاميركي جو بايدن بدأ في النفاد، وأن «الشعبوية» قد تعود إلى الولايات المتحدة. وقالت فيونا هيل إن الخسارة المفاجئة للديموقراطيين لمنصب حاكم ولاية فيرجينيا إشارة تحذير من أن الولايات المتحدة جاهزة لعودة دونالد ترامب كرئيس مجددا، وقد يؤدي هذا إلى «موت» الديموقراطية الأميركية. واضافت هيل التي عملت كمستشارة سابقة لترامب لشؤون روسيا في حديثها للصحيفة البريطانية «ما حدث في فيرجينيا يعكس كيف أن الخطوط الزمنية السياسية للشعوب مضغوطة أو مقيدة جدا فالشعوب ترغب في نتائج فورية، إذا لم يتمكن بايدن من تحقيق المطلوب، فإن ترامب سيعود على الأرجح، هذا إذا لم يتحقق شيء على الجانب التشريعي». وجاء حديث فيونا قبل أن يُثني بايدن على تمرير مشروع القانون الخاص بالبنى التحتية إذ وصف ذلك بالأمر «بالغ الأهمية» فقد مرر الكونغرس مشروع القانون الخاص بخطة الإنفاق على البنى التحتية بقيمة تريليون دولار، لكن الديموقراطيين مازالوا منقسمين حول مشروع الرئيس الخاص بالمجال الاجتماعي والمناخي.

وعلقت هيل على فوز الجمهوري غلين يونكين بمنصب حاكم ولاية فيرجينيا، بأن هذه النتيجة تظهر أن «الشعبوية ما زالت فاعلة في المجتمع الأميركي». وتابعت «لا أرى أي دليل على أن ترامب لن يترشح في انتخابات 2024، أعتقد أنه سيكون من الصعب عدم رؤيته يترشح». إلا أنها حذرت من أن فوز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي في عام 2024 بدون دعم الأصوات الشعبوية، سيؤدي إلى «لحظة انفجارية» للولايات المتحدة وهو ما قد يسفر عن عنف أهلي. وترى فيونا هيل أن «التأليب المتعمد للناس ضد بعضهم البعض يؤدي إلى المزيد من العنف الأهلي أيضا».وتوقعت فيونا أنه في حالة عودة ترامب كرئيس، فإن الشعب الأميركي سيبتعد عن العملية السياسية وسيفقد الإيمان بالنظام، «وستموت» الديموقراطية.

