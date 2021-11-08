عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: أعلن تجمع المهنيين السودانيين مقترحا سياسيا يشمل من بين أمور أخرى تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، في حين أعلنت نحو 30 هيئة عمالية العصيان المدني وسط أنباء عن تعثر المفاوضات مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

ويشمل مقترح الإعلان السياسي الذي تقدم به تجمع المهنيين أيضا اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري. كما ينص المقترح على أن يكون مجلس الوزراء مساءلا أمام البرلمان، وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز 5 أعضاء بصلاحيات تشريفية. ودعت الوثيقة إلى حل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش، وأن يكون رئيسُ مجلس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودعت الوثيقة كذلك إلى الشروع في الإعداد لانتخابات عامة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية يختار فيها السودانيون من يحكمهم، وتكون انطلاقة للتداول السلمي الديموقراطي للسلطة بصورة دورية. وشددت على انتهاج سياسة خارجية ذات سيادة واستقلالية تكون مصالحُ المواطنين ركيزة علاقاتها مع الدول من موقع الندية، وتبادل المنافع والتفاعل الإيجابي مع تطلعات الشعوب للحرية والسلام.

وفي وقت سابق، أرسلت جامعة الدول العربية إلى الخرطوم وفدا رفيعا لمحاولة حل «الوضع المتأزم» في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين. وقال بيان صادر عن الجامعة إن الأمين العام أحمد أبو الغيط «كلّف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان».

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك قولهما إن المفاوضات وصلت إلى «طريق شبه مسدود»، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديموقراطي. وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر حسب وصفهما.

