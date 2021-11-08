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القاهرة – الوكالات: لقي عدد من المطلوبين أمنيا والخارجين على القانون مصرعهم في مصر، أمس، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بمحافظة أسوان جنوبي القاهرة، وكذلك في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني لقناة «سكاي نيوز»، إن قوات الشرطة نفذت مداهمة أمنية في قرية «عرب كيما» بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لضبط عدد من المطلوبين والمحكوم عليهم في قضايا متنوعة؛ ما بين قتل وسرقة وحيازة سلاح.

وفوجئت قوات الشرطة بإقدام الخارجين على القانون على إطلاق للرصاص من أجل منع الشرطة من ضبطهم، مما اضطر قوات الأمن للرد عليهم بإطلاق النار.

وفي سياق متصل، قُتل عنصران خارجان على القانون وجُرح اثنان من ضباط الأمن المركزي في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة لضبط خارج على القانون ومحكوم عليه في قضايا إتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه بمنطقة الرياض بمركز منية النصر في الدقهلية شمالي القاهرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني آخر.

في تطور آخر، لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفلة، في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الكونيسة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي محافظة الجيزة.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفاده انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الكونيسة دائرة قسم الطالبية، ووجود متوفين فانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الحادث.

وتبين خلال الفحص، انفجار أسطوانة غاز نتج عنه انهيار العقار المكون من 3 طوابق، أرضي و2 علويين، ونتج عن ذلك مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما، انهار جزء من عقار رقم 3 شارع عدلي في منطقة وسط البلد دون وقوع إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.

