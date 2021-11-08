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بعد ساعات من الإعلان الرسمي لعودة أسطورته تشافي هرنانديس إلى النادي لتولي الإشراف على الفريق، أهدر برشلونة انتصارًا محققًا بتفريطه في التقدم بثلاثة نظيفة في الشوط الاول الى تعادل قاتل (3-3) مع مضيفه سلتا فيغو، فيما ارتقى ريال مدريد الى الصدارة بفوزه 2-1 على ضيف رايو فايكانو ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني أول من أمس.

وحسم النادي الكاتالوني فجر أول من أمس (السبت) عودة نجمه السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفًا للهولندي المقال رونالد كومان، مرحبًا بـ «الأسطورة المطلقة» لانتشاله من الأزمة الغارق بها داخل المستطيل الأخضر.

وبدا أن أنباء عودة «المايسترو» كان لها وقع إيجابي على الفريق الذي كان في طريقه الى فوز أول في الدوري في أربع مباريات، قبل أن يكتفي بتعادل جديد بعد آخر في المرحلة السابقة ضد ألافيس، سبقهتما هزيمتان ضد الغريم ريال مدريد ورايو فايكانو.

وتقدم الضيوف بـ «ثلاثية» أهداف عبر أنسو فاتي (5)، سيرجيو بوسكتس (18) والهولندي ممفيس ديباي (34) قبل أن يعود أصحاب الارض بهدف قاتل لإياغو أسباس في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع (90+6) بعد أن افتتح التسجيل (52) فيما سجل نوليتو الثاني (74).

وبقي الفريق الذي يشرف عليه مؤقتًا سيرجي بارجوان تاسعًا برصيد 17 نقطة على بعد عشر نقاط من ريال مدريد.

وتعرض البلوغرانا لنكسة أخرى بإصابة فاتي خليف النجم الارجنتيي ليونيل ميسي الى الرقم 10 وخروجه مع بداية الشوط الثاني إضافة الى الواعد الآخر نيكولاس غونزاليس ودخول ريكي بوتش وألخاندرو بالدي. وستشكل إصابة فاتي قلقًا لتشافي ولويس إنركي مدرب المنتخب الاسباني الذي يستعد لخوض آخر مبارتين ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022، بعد أن بدا ابن الـ19 عامًا يعاني آلاماً في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وواصل ريال مدريد صحوته في الليغا محققًا فوزه الثاني تواليًا ليعود الى الصدارة. ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى لاعب وسطه الألماني توني كروس (14) ومهاجمه الفذ الفرنسي كريم بنزيمة (38) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين. فيما قلص البديل الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو الفارق بعد سبع دقائق من دخوله (76) قبل أن يخرج مصاباً.

ودخل ريال مدريد اللقاء في أعقاب فوزه منتصف الأسبوع 2-1 على شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري الابطال بثنائية بنزيمة ليعزز صدارته للمجموعة ويقترب من الدور الثاني.

وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي تغييرين على التشكيلة التي بدأت الاربعاء الماضي، مشركا ماركو أسينسيو في خط الهجوم بدلا من لوكاس فاسكيس، والفرنسي الواعد إدواردو كامافينغا في الوسط بدلا من الكراوتي المخضرم لوكا مودريتش.

وافتتح ريال التسجيل بعدما وصلت عرضية من أسينسيو الى كروس داخل المنطقة تابعها بيمناه قوية في أعلى الزاوية اليسرى. وبعد أن ألغي بداعي تسلل على البرازيلي فينيسيوس جونيور إثر تمريرة الألماني في عملية بناء الهجمة، أعاد ومنحه بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر». وضاعف أصحاب الارض تقدمهم على ملعب «سانتياغو برنايبو» بعد عرضية متقنة من النمساوي دافيد ألابا عن الرواق الايسر نحو القائم الثاني داخل المنطقة، تابعها بنزيمة في الشباك، رافعاً رصيده الى عشرة أهداف في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وواصل ريال مدريد ضغطه في الشوط الثاني وكاد يحرز هدفين من الأجمل هذا الموسم، أولهما فردي والثاني جماعي. تسلَّم فينيسيوس الكرة من خلف خط منتصف الملعب من مرتدة وانطلق داخل المنطقة مراوغًا ببراعة ثلاثة لاعبين على دفعات عدة قبل أن يسدد الى يمين الحارس قبل أن يبعد الدفاع كرته قبل أن تتجاوز خط المرمى (51).

وقدم بعدها لاعبو ريال فاصلا جميلا بعدما مررة فينيسيوس كرة بكعب قدمه الى الفرنسي فيرلان مندي داخل المنطقة ومنه بكعب قدمه أيضًا خلفية الى بنزيمة الذي سدد كرة علت العارضة بقليل (61). ودخل فالكاو الذي سجل هدف الفوز ضد برشلونة في المرحلة ما قبل السابقة ليحرز هدف تقليص الفارق برأسية إثر عرضية من ألفارو غارسيا (76).

وشهد الوقت بدل الضائع لحظات مثيرة وأفلت ريال مدريد من تعادل محقق للضيوف بعد أن أبعد كروس كرة أوسكار فالنتين من أمام خط المرمى قبل أن يتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة قوية.

