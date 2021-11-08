دوليه

منح البديل الكولومبي خوان كوادرادو فريقه يوفنتوس فوزاً في الأنفاس الأخيرة بهدف نظيف على حساب ضيفه وناديه السابق فيورنتينا الذي لعب منقوصاً في آخر ربع ساعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وبهذا الهدف الذي سجله كوادرادو البديل (90+1)، رفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة، متساوياً مع فيورنتينا السابع، لكن متخلفاً عنه في الترتيب بالمركز الثامن.

وعوّض يوفنتوس المتألق أوروبياً بعدما حجز بطاقته إلى دور الـ16 بفوز رابع توالياً، خسارتيه الأخيرتين في «سيري أ» أمام ساسوولو وفيرونا بالنتيجة ذاتها 1-2.

لكن حامل لقب الدوري 36 مرة ما زال متخلّفاً بفارق 13 نقطة عن ميلان ونابولي متصدري الترتيب.

وقبيل المباراة تلقّى يوفنتوس ضربة قوية باستبعاد جورجو كييليني من التشكيلة، إذ كان يفترض أن يكون أساسياً بدلاً من ليوناردو بونوتشي المصاب. غير أن قائد الفريق تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة. وتعذّر على يوفنتوس إنهاء المباراة، إلى أن سقط ضيفه في المحظور مع طرد الصربي نيكولا ميلنكوفيتش.

وحينها تنفّس فريق «السيدة العجوز» الصعداء، وتمكّن من خطف النقاط الثلاث بتسديدة رائعة في زاوية مغلقة من كوادرادو (90+1) بعد نحو عشر دقائق من دخوله بديلاً للفرنسي أدريان رابيو. من جهة ثانية، عمّق أتالانتا برغامو من جراح مضيفه كالياري بفوزه عليه 2-1. ورفع أتالانتا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما أبقى كالياري على نقاطه الست في قاع الترتيب مع الخسارة الرابعة توالياً.وفي مباراة أخرى، فاز سبيتسيا على تورينو بالنتيجة نفسها.

