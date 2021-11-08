دوليه

عاد باريس سان جرمان بانتصار غالٍ من أرض بوردو 3-2 أول من أمس ضمن المرحلة 13 من الدوري الفرنسي. وسجل لسان جرمان نجمه نيمار ثنائية (26، 43)، والنجم الآخر كيليان مبابي (63)، فيما سجل لأصحاب الأرض ألبرت إليس (78)، ومباي نيانغ (90+2).

وبهذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى 34 نقطة محلقاً في الصدارة بفارق عشر نقاط عن لنس أقرب ملاحقيه، فيما بقي بوردو على 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وقبل هذه المباراة لم يسجّل نيمار غير هدف واحد في الدوري هذا الموسم وكان من ركلة جزاء في سبتمبر الماضي. ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى المباراة بعد أن اكتفى منتصف الاسبوع بالتعادل 2-2 مع مضيفه لايبزيغ الألماني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. لكن البرازيلي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 26 بعد تمريرة من مبابي، فاتسلم الكرة وسدد بطريقة رائعة ومفاجئة للحارس في الزاوية القريبة اليمنى بين المدافعين ليهز الشباك. وفي الدقيقة الـ 43، توغل نيمار نفسه من الجهة اليمنى وتبادل التمريرات مع مبابي ليهز الشباك مرة ثانية ويضاعف النتيجة لفريق العاصمة. وفي الشوط الثاني، أضاف مبابي ثالث أهداف سان جرمان في الدقيقة الـ 63، بعد خطأ دفاعي توغل من خلاله الهولندي جورجينيو فينالدوم وقدم تمريرة على طبق من فضة للنجم الفرنسي الذي وضعها بهدوء في المرمى. لكن بوردو عاد وانتفض وتمكّن من تقليص الفارق بهدفين، سجّل الأول إليس بعد تمريرة حاسمة رائعة من ياسين عدلي (78)، قبل أن يضيف مباي نيانغ الهدف الثاني لبوردو (90+1). لكن ذلك لم يمنع سان جرمان من خطف النقاط الثلاث. وواصل «ليل» حامل اللقب نتائجه السيئة عندما فرض عليه ضيفه أنجيه تعادلاً متأخرا 1-1 بهدف المغربي عزالدين أوناحي. وهذه المباراة الرابعة توالياً التي يفشل فيها ليل بالخروج منتصرا في الدوري مكتفيًا بتعادلين وهزيمتين.

وتجمد رصيد ليل عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر، من جهته صعد أنجيه الى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

