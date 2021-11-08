دوليه

انتهت مباراة تشلسي وضيفه بيرنلي بالتعادل الإيجابي 1-1 أول من امس في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي. وافتتح الألماني كاي هافيرتس التسجيل للبلوز في الدقيقة الـ 33 ثم أدرك التشيكي ماتي فيدرا التعادل للضيوف في الدقيقة الـ 79. ويحتل تشلسي الصدارة بـ26 نقطة فيما يعاني بيرنلي بين أندية قاع الترتيب برصيد 8 نقاط. وبعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري، سقط تشلسي في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي المتواضع على ملعب «ستامفورد بريدج». ومع استمرار غياب ثنائي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بداعي الإصابة، افتتح مواطن الأخير كاي هافيرتس التسجيل للبلوز برأسية إثر عرضية من المتألق ريس جيمس (33). وبعد أن فشل أصحاب الأرض في الافادة من هيمنتهم، نجح الضيوف في خطف تعادل غالٍ بعد أن وصلت عرضية إلى رأس جاي رودريغيز داخل المنطقة ومنه إلى التشيكي فيدرا الذي تابعها رأسية في شباك الحارس السنغالي إدوار مندي (79). وفي بقية المواجهات، واصل كريستال بالاس عروضه الجيدة بقيادة مدربه الفرنسي باتريك فييرا محققاً الفوز على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة بواسطة كل من الإيفواري ويلفريد زاها (61) و كونور كالاغر (78). وانتصر نوريتش سيتي خارج أرضه على برينتفورد 2-1 فيما تعادل برايتون مع نيوكاسل يونايتد 1-1.

