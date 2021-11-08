محلية

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل جميع نشاطاته إلى اشعار آخر لحين التنسيق مع وزارة الصحة وضمان توافر سيارة الاسعاف خلال اقامة منافسات بطولاته المحلية.

وأعلن رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي وقف جميع مسابقات الاتحاد بدءاً من يوم أول من أمس حتى إشعار آخر. وقال العنزي إن سلامة اللاعبين أهم من أي شيء، مشيراً الى أن ما حصل في مباراة الكويت والجهراء يوم الاربعاء الماضي أمر خارج عن سيطرة الاتحاد بعد ان توقفت المباراة مرتين كل مرة 40 دقيقة انتظاراً لسيارة الاسعاف بسبب إصابة لاعبين من الجهراء.

وأوضح ان الاتحاد ارسل كتابا رسميا لوكيل وزارة الصحة يطلب فيه تواجد سيارة الاسعاف في جميع مباريات كرة السلة وحثهم على وجود الاسعاف أثناء اقامة المباريات كما قام بشرح الاحداث التي رافقت مباراة الجهراء والكويت ومدى الخطورة التي حلت باللاعبين غير ان الوزارة لم تضمن سيارات الاسعاف لغاية الآن.

ولفت العنزي الى أنه طلب مقابلة وكيل وزارة الصحة من اجل شرح ضرورة وجود سيارة الاسعاف أثناء المباريات والحصول على موافقته وايعازه لجهات الاختصاص بتوافر الاسعاف قبل اتخاذ قرار استئناف النشاط لضمان سلامة اللاعبين.

وطالب العنزي الهيئة العامة للرياضة برئاسة حمود فليطح ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح بالتدخل ومخاطبة الجهات الصحية لضمان توفر الاسعاف من اجل استئناف النشاط لأن سلامة اللاعبين مسؤولية الجميع.

