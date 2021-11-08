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تختتم اليوم مواجهات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة باقامة 5 مباريات إذ يلعب ضمن المجموعة الأولى القادسية مع العربي في الـ 07:30 على صالة الاتحاد، والجهراء مع التضامن في الـ 05:30 على الصالة ذاتها، والشباب مع اليرموك في الـ 06:00 على صالة التضامن. فيما يلعب في المجموعة الثانية الساحل مع برقان في الـ 06:00 على صالة الشباب، وكاظمة مع الصليبخات في التوقيت ذاته على صالة الأول.

وحسمت فرق القادسية والعربي والجهراء والتضامن تأهلها إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الاولى، فيما تأهلت أندية الكويت وكاظمة عن المجموعة الثانية يرافقهما بصورة كبيرة الساحل وبرقان إلا في حالة فوز الصليبخات على كاظمة اليوم وهو احتمال صعب جداً، نظراً للفارق الفني الكبير بين الفريقين.

