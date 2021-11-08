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اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثانية للرماية بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها التي شملت الرماية الأولمبية للرجال والسيدات والناشئين وذوي الإعاقة. حضر حفل الاختتام الذي أقيم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية ممثل راعي البطولة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي للرماية وعدد من منتسبيه وأسر وأهالي الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة. وأسفرت منافسات اليوم الأخير للبطولة التي استمرت ثلاثة أيام عن إحراز الرامي عبدالعزيز السعد لقب مسابقة سكيت ليقتنص الميدالية الذهبية متقدما على الرامي سعود حبيب الذي حل ثانيا فيما نال الرامي عبدالله الطرقي المركز الثالث وجميعهم من رماة نادي الرماية.وفاز الرامي عبدالرحمن الفيحان بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة تراب فيما حصد الرامي خالد المقلد المركز الثاني والميدالية الفضية وهما من رماة النادي في حين ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للاماراتي ظاهر العرياني. ونال الرامي عثمان الفيلكاوي من وزارة الدفاع الميدالية الذهبية في مسابقة المسدس السريع 25 مترا بعد حلوله أولا فيما ذهب المركزين الثاني والثالث لراميي الحرس الوطني حسن عبدالعزيز و سعود فنيسان على التوالي. وتمكن الرامي عبدالله طه من رماة النادي من الظفر بلقب مسابقة القوس والسهم أولمبي للرجال ليتوج بالذهب في حين نال الرامي فيصل سندي المرتبة الثانية ليحصد الفضة بينما حصل الرامي عبدالله فراج البرونزية بعد نيله المركز الثالث وهما من رماة الحرس الوطني. وتمكن الرامي عبدالله مال الله من رماة النادي أيضا من إحراز الميدالية الذهبية لنفس المسابقة في فئة المركب فيما حاز الرامي أحمد الشطي من وزارة الداخلية الميدالية الفضية بينما ذهب المركز الثالث للرامي بدر صالح من الحرس الوطني ليفوز بالميدالية البرونزية. وعقب حفل الاختتام أشاد المدير العام لهيئة الرياضة في تصريح للصحافيين بالتنظيم المتميز لنادي الرماية الكويتي لهذه البطولة التي تسهم منافساتها في تجهيز اللاعبين للاستحقاقات الخارجية المقبلة، مثمنا رعاية سمو ولي العهد للبطولة والتي تجسد اهتمام سموه بدعم الرياضيين. وأكد فليطح حرص الهيئة على دعم جهود النادي لتجهيز رماته مبكرا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المزمع أن تستضيفها مدينة باريس الفرنسية عام 2024 لاسيما أن الرماية الكويتية تعودت على تحقيق الإنجازات في أهم المحافل القارية والدولية والأولمبية مهنئا الرماة والراميات الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة.

