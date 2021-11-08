محلية

حصد لاعبو ولاعبات نادي الترايثلون 10 ميداليات متنوعة هي ثلاث ذهبيات واربع فضيات وثلاث برونزيات في بطولة ابوظبي الدولية للعبة والتي اختتمت منافساتها اول من امس في حلبة مرسى ياس في ابوظبي. وقال رئيس النادي راشد الكندري ان الميداليات توزعت على فئتين: الأولى فئة الخليجيين والتي حقق فيها النادي سبع ميداليات بينما اقتنص الميداليات الثلاث الأخرى في فئة الترتيب العام.

وأوضح الكندري ان منافسات فئة الخليجيين في سباق سوبر سبرنت حقق فيها كل من عبدالله الرفاعي (ذهبية) وحسين علي (فضية) وصالح المهيني (برونزية).وأضاف انه في الفئة ذاتها لسباق سبرنت حقق كل من عبدالعزيز الدعيج (ذهبية) وهدى الصالح (فضية) وفهد الثويني (فضية) ونورا البراك (برونزية).وبين ان منافسات سباق سوبر سبرنت لفئة الترتيب العام حصل فيها عبدالله الرفاعي على الميدالية الذهبية بينما اسفر سباق سبرنت للفئة ذاتها عن فوز عبدالعزيز الدعيج بالميدالية الفضية وهدى الصالح بالميدالية البرونزية. وهنأ الكندري لاعبي لكويت ولاعباتها على هذا الانجاز اللافت الذي اعتبره حافزا للجميع في مواصلة العطاء ودافعا للمزيد من الانجازات في البطولات القارية والعالمية المقبلة.

