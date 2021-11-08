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هنأ نائب رئيس اتحاد الجمباز ناصر الهلفي د. صقر الملا بمناسبة فوزه بمنصب عضو في المجلس الاستشاري «الكانسل» في الاتحاد الدولي للعبة وذلك خلال الانتخابات التي جرت أول من أمس في مدينة انطاليا التركية على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وقال الهلفي ان فوز الملا بهذا المقعد يعد انتصاراً جديداً للرياضة الكويتية التي تثبت حضورها القوي على الساحة الدولية، مشيداً بجهود وفد الكويت المشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي والذي ضم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي فهد الصولة ورئيس اللجنة الفنية محمد عبدالرسول ورئيسة اللجنة النسائية حصة الصانع، وبدورهم المساند للملا. كما اشاد الهلفي بدور الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في دعم أبناء الكويت في جميع المحافل وفي شتى المناسبات والأحداث، مضيفاً ان الملا من الشخصيات التي أثبتت حضورها في الحقل الرياضي سواء عندما كان لاعباً أو عندما تولى موقع المسؤولية في الهيئة، لافتاً إلى أن الملا سيلعب دوراً بارزاً في تطوير رياضة الجمباز ليس في الكويت وإنما على صعيد المنظمة الدولية أيضاً، مستفيداً من خبرته وإنجازاته في هذه اللعبة.

