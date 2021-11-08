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وصل إلى البلاد أمس وفد لجنة الحكام الإيطالية، التي ستتولى إدارة الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم للدراجات المائية، التي ينظمها نادي الرياضات البحرية خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري، على شاطئ المارينا. كما وصل وفدا المنتخبين السويدي والأميركي، إلى جانب عضو لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي، الإيطالي ريموند. وتقام الجولة الثانية من بطولة العالم تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات المائية (U I M).ومن المقرر أن يكتمل عقد وصول المنتخبات المشاركة غدا (الثلاثاء)، وكذلك أعضاء الاتحاد الدولي. واعلن عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، ومقرر اللجنة البحرية يوسف الوتار ان المؤتمر الصحافي الخاص بالجولة الثانية قد تحدد موعد عقده في الرابعة من مساء بعد غد بفندق المارينا، بمشاركة نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا.

