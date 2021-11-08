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التغير المناخي المستمر ينذر بعواقب خطيرة تتسبب بارتفاع منسوب المياه نظرا لذوبان الجبال الجليدية الأمر الذي قد يؤدي لزوال عدد من المدن العالمية. ففي الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم لبحث مشكلة المناخ المتزايدة فإن ارتفاع مستويات المياه العالمية ينذر بخطر شديد. ففي أحدث تقرير لها، أنشأت Climate Central خريطة خاصة لتقييم أجزاء من الأرض والتي ستكون تحت الماء قبل عام 2030 بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر. تم إنشاء الخريطة باستخدام معلومات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تحليل العلوم المتعلقة بتغير المناخ. وبحسب الدراسة فإن 6 مدن ستغمرها المياه قبل عام 2030، وهي: 1 أمستردام: حيث توجد في الخط الأمامي لارتفاع مستويات مياه سطح البحر، التي تهدد المدينة بالزوال. 2 البصرة: الواقعة على شط العرب، ومن الممكن أن يتم غمرها جزئيا أو كليا. 3 نيو أورليانز: فعلى الرغم من وجود العديد من السدود في المدينة إلا أن التغيير المناخي قد يسهم بغمر المدينة. 4 البندقية: المدينة ليست غريبة عن ظاهرة الفيضانات، وتغرق المدينة بمقدار 2 مم كل عام، إلى جانب مواجهة الآثار المباشرة لارتفاع منسوب المياه. 5 هو تشي منه «فيتنام». 6 كالكوتا «الهند».