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شاركت الفنانة الجزائرية، صوفيا بوتلة، في أحدث أفلام هوليوود المتعلقة بالخيال العلمي، والذي جاء بعنوان «القمر المتمرد Rebel Moon». ونشرت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر تدوينة عبر حسابها على موقع «فيسبوك» جاء فيها: «يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتلقى أخبار مشاركة الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في الفيلم القادم «Rebel Moon» سيقوم زاك سنايدر بإخراج مغامرة الخيال العلمي على Netflix.

وأضافت: «حصلت بوتلة على أول دور رئيسي لها في فيلم The Kingsman، ثم شاركت في بطولتها في فيلم The Mummy مع توم كروز وAtomic Blonde مع تشارليز ثيرون. تدور أحداث الفيلم المثير حول عائلة من اللاجئين فروا من الأرض ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أرض كوكب المريخ المهجورة. الفيلم هو أول ظهور روائي طويل للكاتب والمخرج وايت روكفلر، حيث تلعب بوتلة دور «إلسا»، وهي أم تحاول حماية ابنتها «ريمي» البالغة من العمر 9 سنوات، عندما يتبعهم المستوطنون وهم يحاولون بناء حياة في التضاريس الغريبة القاسية.

يذكر أن الممثلة الجزائرية بوتلة شاركت النجم العالمي توم كروز بطولة فيلم المومياء، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهوليوودية.

