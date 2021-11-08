وطن النهار

قال رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر فالح العقيل ان الكويت غدت ذات دور رائد في مجال العمل الخيري، وذلك من فضل الله ثم بفضل اهل الكويت الذي جبلوا على صنع الخيرات بواسطة المؤسسات الخيرية الفاعلة التي يقوم عليها ثلة من رجالات الكويت الخيرين الذين استطاعوا ابراز مكانة الكويت الدولية والعالمية في العمل الانساني، مؤكدا ان من ضمن هذه المشاريع الرئيسة مشروع ترميم بيوت الأيتام والفقراء بدولة البانيا، كلفة المنزل الواحد تبدأ من 5000 دينار، وتطمح الجمعية الى ترميم مجموعة من المنازل في كل مرحلة، حيث يسهم المشروع في التخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة، ويوفر لهم السكن المناسب .

