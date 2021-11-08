وطن النهار

فيما كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن احالة 62 شكوى الى القضاء من اصل 210 شكاوى مسجلة لدى ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، اعلنت تحصيل 10 آلاف 635 من الكفلاء لصالح العمالة المنزلية و11 الفاً و675 دينارا من مكاتب الاستقدام لصالح اصحاب العمل.

وأوضحت «القوى العاملة»، ان الشكاوى المرفوعة للهيئة انقسمت بواقع 29 شكوى من صاحب عمل ضد عامل، وشكوى من عامل ضد احد مكاتب الاستقدام، وأخرى من مكتب ضد صاحب عمل، و16 شكوى ترك عمل محالة الى القضاء، و65 شكوى جواز سفر تم تسليمه للعامل، و27 شكوى من صاحب عمل ضد بعض مكاتب الاستقدام و152 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، منوهة الى ان الادارة المعنية عملت على حل 124 شكوى بشكل ودي بين اطراف النزاع.

وأشارت الهيئة الى ان اجمالي عدد العمالة المنزلية المسجلة في وزارة الداخلية بلغ 606 آلاف و364 عاملا منزليا، في حين بلغ اجمالي العمالة المسجلة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية الفاً و533 عاملا منزليا، موضحة ان عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية الفعلية المسجلة لدى الادارة المعنية يبلغ 420 مكتبا.

وبينما ذكرت الهيئة انها وضعت ملصق مخالفة على احدى الشركات التي لم تلزم بالنظم واللوائح المعتمدة، اشارت الى انه تم ايقاف ترخيص لاحد المكاتب، في حين تم تجديد نحو 41 رخصة مزاولة واصدار 6 تراخيص مزاولة جديدة، مؤكدة ان هناك 5 طلبات لمكاتب الاستقدام نفذت بشأن الغاء التراخيص.

