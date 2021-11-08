وطن النهار

قالت وزارة الداخلية الكويتية انها انجزت 3?846?869 معاملة تشمل منصة «متى» وتجديد الاقامة «أونلاين» وتجديد جواز السفر الكويتي منذ تاريخ اطلاق خدمة «الأونلاين».

وحثت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان على التواصل عبر البريد الالكتروني ([email protected]) الخاص بالادارة العامة لنظم المعلومات في حالة وجود اي استفسار.

وذكرت ان وزارة الداخلية ستواصل استقبال المراجعين الراغبين في انهاء خدماتهم عن طريق «الأونلاين» عبر موقعها الالكتروني بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد.

