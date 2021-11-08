وطن النهار

اختتمت أخيراً بالمسجد الكبير فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم في نسختها الرابعة والعشرين، والتي نظمتها الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «اطمئن» برعاية سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بنسبة حضور تجاوزت الـ 70%.

وفي هذا السياق قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب: بحمد الله تعالى، وبنسبة نجاح عالية اختتمت المسابقة التصفيات النهائية بمشاركة (1382) متسابقاً ومتسابقة هم اجمالي من تم اختبارهم من الذكور والاناث، يمثلون 42 جهة رسمية وأهلية كويتية، موضحة ان عدد المشاركين من الذكور بلغ 600 متسابق اما عدد المشاركات من الاناث فقد بلغ 782 متسابقة، لافتة الى ان تلك التصفيات بدأت منذ يوم 17 أكتوبر وانتهت الأربعاء 27 من الشهر نفسه. وأوضحت ان فعاليات التصفيات تم تنظيمها في المسجد الكبير، مؤكدا انها انطلقت يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء.

وأشادت اليعقوب بالمسابقة لافتة انها خرجت كبار قراء الكويت المشهورين مثل الشيخ مشاري العفاسي وفهد الكندري ومحمد البراك، مشيرة الى ان تلك المسابقة تعد اقوى مسابقة قرآنية محلية في الكويت، مبينا ان المسابقة تعد الفائزين فيها وتؤهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية الكبرى للقرآن الكريم ومنها مسابقة الكويت الدولية الكبرى للقرآن الكريم والتي تقام ايضا تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد. مضيفة: هدفنا الأسمى تشجيع ابناء الكويت ذكورا واناثا من مختلف الأعمار على حفظ كتاب الله، وكذلك تعزيز الوازع الديني لدى ابنائنا وفتياتنا، من خلال حفظ كتاب الله القرآن العظيم وتلاوته. وفي الختام ثمنت اليعقوب جهود ادارة المسجد الكبير وتعاونهم المثمر في هذا المجال، وجهود جميع الجهات المشاركة في المسابقة، وجهود العاملين في الأمانة العامة للأوقاف، وكذلك جهود متطوعي جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجميع القائمين على المسابقة، وشكرت جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي على اهتمامهم وتغطيتهم لهذه المسابقة كدأبهم الكريم سنوياً.

