وطن النهار

قال امين عام الجامعة بالانابة، المتحدث الرسمي باسم الجامعة د. مرضي العياش ان جناح الجامعة المشارك ضمن جناح الكويت في معرض اكسبو دبي 2020 في «أسبوع التنمية الحضرية والريفية خلال الفترة من 31 اكتوبر الى 6 نوفمبر» قد شهد توافد عدد كبير من زوار المعرض من مختلف دول العالم، مشيراً الى توافد عدد كبير من طلبة المدارس للتعرف على مشاركة الجامعة من خلال الوفد الممثل من كلية الهندسة والبترول والتي تبرز اهم المشاريع في مجالي الهندسة المدنية والهندسة الكيميائية، ودورهما في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشار العياش الى قيام رئيسة الوفد عضوة هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول د. غنيمة الشراح بالتعريف بالكلية بأقسامها المختلفة، كما أطلعت الزوار على جهود الكلية في تحقيق الاستدامة والتنمية الحضرية وتقليل المخاطر، مضيفاً ان هذه المشاركة تعد الثانية لجامعة الكويت في معرض اكسبو 2020 حيث سبق أن شاركت الجامعة في اسبوع الفضاء خلال الفترة من 17 - 23 اكتوبر بعرض للمشروع الوطني للقمر الاصطناعي الأول Kuwait Sat 1 تحت اشراف د. هالة الجسار.

بدورها، اوضحت د. الشراح ان زوار جناح جامعة الكويت كانت لهم تجربة مميزة مزجت المتعة العلمية مع المتعة البصرية بعروض تصويرية لمبنى الجامعة الجديد في مدينة صباح السالم في الشدادية، وعروض ثلاثية الأبعاد تمثل الاستدامة، مشيرةً الى ان اكثر زوار المعرض في الفترة الصباحية كانوا من طلبة المدارس حيث تم الالتقاء معهم وتبسيط مفاهيم التنمية وتقديم هدايا تذكارية تشجعهم على تطبيق التنمية المستدامة، اما في الفترة المسائية، فتشهد توافد عشرات الزوار من مختلف الجنسيات والمستويات، ما ساعد على مشاركة افكار في الابتكار والتقدم بأساليب خلاقة والأهم من ذلك ابراز دور جامعة الكويت في تنمية المجتمع.

وذكرت الشراح ان وفد كلية الهندسة والبترول يقدم بشكل يومي محاضرات مبسطة في جناح جامعة الكويت عن الكلية ودورها في التنمية المستدامة، ويقدم المحاضرات من قسم الهندسة المدنية المهندس احمد الرشيدي حول مشروعه الذي يستعرض فيه طريقة جديدة في تشغيل التقاطعات المرورية باستخدام نسبة الغازات الخاصة بعوادم السيارات كعامل تشغيل للاشارة بدلاً من الدورة الاعتيادية التي تستخدم وقتاً معيناً لتنظيم حركة السيارات في التقاطعات.

