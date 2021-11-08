وطن النهار

نعى وزير التربية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف د. حسن نصرالله عميد كلية العلوم الصحية الأسبق والرئيس الأسبق للمكتب الثقافي بواشنطن وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية التي وافته المنية يوم السبت الموافق 2021/11/6 مؤكدا أنه كان ذو عطاء عظيم مخلص متفاني في عمله في مجال التدريس والتعليم وخدمة الطلبة، حيث كان حريصا دائما على تنمية وتطوير العملية التعليمية ورفع مستوى أداء وعطاء الهيئة التدريسية لتكون دائما في مصاف ذويهم في الجهات التعليمية الأخرى.

وبين د.المضف أن المغفور له بإذن الله كان له انجازات مثمرة أسهمت في دفع عجلة التعليم التطبيقي لأعلى المراتب والاهتمام المشهود له من قبل الآخرين في الأبحاث والدراسات في مجال الصحة والبيئة، كما له بصمة واضحة في استحداث وتطوير الكثير من البرامج والمقررات الدراسية، مضيفا أنه كان داعما من خلال المناصب التي تقلدها، كرئيس المكتب الثقافي بواشنطن للطلبة المبتعثين وعونا لهم في حل الكثير من العقبات التي واجهتهم وأسهم أيضا في دعم وتعزيز علاقة المبتعثين بالجهات المبتعثين من قبلها، كذلك كعميد لكلية العلوم الصحية حيث أسهم في توطيد علاقة الكلية بسوق العمل وبالأخص المجال الصحي واللجان العلمية والصحية على مستوى الدولة عامة والهيئة خاصة. واختتم الوزير المضف تصريحه بتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد سائلا المولى عزوجل أن يرحمه ويغفر له ويعفو عنه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

