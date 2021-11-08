وطن النهار

أطلقت جمعية الهلال الأحمر امس الأحد حملتها السنوية «كسوة الشتاء» بتوزيع 1000 كوبون على الأسر المحتاجة والمسجلين بكشوفات الجمعية.

وقالت مديرة ادارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ«كونا» على هامش توزيع المساعدات ان «كسوة الشتاء» يتم توزيعها على الأسر المحتاجة في الكويت والمعتمدة لدى الجمعية بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم.

وأضافت العدساني ان الجمعية وزعت كوبونات كسوة الشتاء بالتعاون مع احد الأسواق التجارية، مؤكدة اهمية دعم الأسر المحتاجة لمواجهة اعباء ومسؤوليات الحياة وقضاء احتياجاتهم.

وذكرت ان الجمعية «لن تتوقف عن مد اياديها البيضاء» لمساعدة المحتاجين ورعاية مصالحهم فضلا عن توفير الدعم المعنوي والصحي والاغاثي والتعليمي لهم لافتة الى توزيع المساعدات الانسانية على الأسر المحتاجة طوال العام.

وأوضحت ان كسوة الشتاء تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي اضافة الى برامج المساعدات العينية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية.

وأكدت حرص الجمعية مد جسور التعاون والشراكة الانسانية والخيرية بينها وبين المحسنين الذين يدعمون جهودها الانسانية لتصل تبرعاتهم الى المحتاجين وشرائح اخرى في المجتمع مفيدة بأن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المتبرعين والتي ستؤتي ثمارها على المحتاجين داخل البلاد.

