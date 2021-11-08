وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية انه استمرارا للخدمات الالكترونية التي تقدمها جميع قطاعات المؤسسة الأمنية على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية توفيرا للوقت والجهد اصدرت الادارة العامة لنظم المعلومات احصائية بعدد شهادات الراتب الالكترونية التي تم انجازاها للعسكريين والمهنيين على صفحة شؤون القوة على موقع وزارة الداخلية والتي بلغت 16777 شهادة راتب، منذ انطلاق الخدمة. الجدير بالذكر ان الادارة العامة لشؤون القوة بالتعاون مع الادارة العامة لنظم المعلومات كانت قد اطلقت خدمة طلب شهادة الراتب الالكترونية للعسكريين والمهنيين.

