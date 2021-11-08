وطن النهار

قامت لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة والمرافق العامة التابعة للمجلس البلدي أمس بجولة في سوق المباركية والمناطق المحيطة لتفقد دورات المياه والمرافق التابعة للسوق. وقال رئيس اللجنة عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي إن الزيارة الميدانية لتفقد دورات المياه، خاصة بعد تكرار الشكاوى بخصوص عدم توافر دورات مياه لائقة، وغياب الاهتمام بصيانتها وعدم وجود سلال قمامة بها. ولفت الى أن لجنة تقصي الحقائق لن تقف عند هذه الزيارة، بل ستعقبها زيارات تفقدية أخرى لمعرفة جدية البلدية في التعامل مع الملاحظات التي قامت بها اللجنة. واستغرب الرندي أن دورات المياه في أسواق المباركية مغلقة لأكثر من عامين، داعيا الى معرفة الإجراءات التي تمت قبل فتح دورات المياه، متمنيا أن تكون هناك آلية واضحة لحين إجراءات العقد الجديد، حيث إن سبب اغلاقها نهاية العقد مع الشركة المستلمة للمناقصة. وذكر الرندي أن أصحاب المحال في أسواق المباركية أكدوا انها مغلقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مطالبا وزير الدولة لشؤون البلدية والمدير العام للبلدية باتخاذ اجراءات مشددة مع إدارة قطاع المشاريع. واشار إلى انه تقدم بمقترح زيادة دورات المياه منذ أكثر من عام ونصف العام، وعدم جدية البلدية في التعامل مع مقترحات المجلس البلدي.

واكد الرندي أن لجنة تقصي الحقائق ستدعو كل المسؤولين في البلدية الذين يقدمون الخدمات المعنية في دورات المياه ومعرفة الاسباب وسوء الخدمات التي تمت معاينتها على أرض الواقع، لرفع تقرير لرئيس المجلس، ثم لوزير الدولة لشؤون البلدية، مطالبا البلدية بالاهتمام بهذه المرافق، لاسيما أن سوق المباركية واجهة سياحية للدولة وأحد المعالم السياحية والتارخية البارزة في الكويت.

لوحات إرشادية

بدوره، اقترح العضو أحمد العنزي وضع مرشدين ولوحات ارشادية واضحة للدلالة على الاماكن المهمة والتاريخية في السوق والمنطقة المحيطة مع توزيع عمالة النظافة بشكل مكثف للحفاظ على نظافته باستمرار.

وشدد على اهمية رفع مستوى النظافة في اسواق المباركية، مبيناً ان من الضروري إعادة توزيع حاويات النظافة.

ولفت إلى مراقبة الرسمات لعشوائية واعادة تزيين سوق المباركية، مؤكداً أن المسؤولين في بلدية الكويت وعدوا بحل الاشكاليات والملاحظات التي اشار إليها أعضاء البلدي مع تشديد الرقابة على الاسواق التراثية.

