وطن النهار

ضمن المساعي الدؤوبة لهيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية الرامية إلى زيادة رقعة المساحات المزروعة وتشجير البلاد بغية الحفاظ على البيئة وتحقيق توازنها حط فريق الهيئة رحاله في ممشى منطقة كيفان حيث قام بغرس شتلات من أشجار السدر.

وبحضور المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف ومجموعة من المتطوعين الذين أدوا دورا كبيرا في هذا الصدد تم غرس نحو 240 شتلة من هذه الشجرة المنتمية إلى فصيلة النباتات الفصلية النبقية والتي تضم 58 جنسا وتتسم بتحملها الظروف البيئية القاسية.

ويأتي استخدام هذه النوعية من الأشجار في تجميل الطرقات نظرا لاستدامتها وانخفاض كلفة زراعتها وصيانتها وقلة حاجتها للمياه.

