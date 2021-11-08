وطن النهار

قالت وزارة الداخلية إن قرار منع قيادة الدراجات الآلية توصيل الطلبات على الطرق السريعة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم امس الأحد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان إن الطرق السريعة المحظور قيادة دراجات توصيل الطلبات عليها هي (طريق الدائري الأول «صباح الأول»- طريق الدائري الرابع «حسين الرومي»- طريق الدائري الخامس «الشيخ زايد»- طريق الدائري السادس «جاسم الخرافي»- طريق الدائري السابع «السلطان قابوس»- جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح).

وأضافت أن الطرق السريعة المحظور قيادة دراجات توصيل الطلبات فيها تشمل (طريق 30 الفحيحيل الملك عبدالعزيز - طريق 40 الملك فهد- طريق 50 الملك فيصل- طريق 60 الغزالي- طريق 80 الجهراء- طريق جمال عبدالناصر العلوي).

