وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية استئناف قطاع شؤون الإقامة استقبال معاملات إصدار سمات الدخول التجارية والحكومية والسياحية والالتحاق بعائل وفق الضوابط والشروط واللوائح القانونية المعتمدة. وذكرت الوزارة في بيان لها ان إدارات شؤون الإقامة في المحافظات ستستقبل عن طريق حجز المواعيد المسبقة عبر موقع (الداخلية) المعاملات الخاصة بإصدار سمات دخول الالتحاق بعائل للزوجة والأبناء تحت سن 16 سنه فقط وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتي من أهمها توافر شرط الراتب. وأوضحت أن إصدار سمات الدخول للزيارة التجارية تكون لجميع الأنشطة التجارية وفق الشروط والضوابط المعتمدة أما سمات دخول الزيارات الحكومية فتكون لجميع الوزارات والهيئات الحكومية كما ان السمات الإلكترونية ستكون وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.

