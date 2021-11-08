وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فرضها حظرا مؤقتا على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من هولندا وإيطاليا وتايبيه الصينية (تايوان) بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1 فيها. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني لـ «كونا» امس الأحد إن القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.