وطن النهار

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» د. خالد الجارالله أن الجائحة لم تنته بعد، ولا تزال موجاتها ماثلة في الكثير من بقاع العالم.

وقال الجارالله في تغريدة على حسابه بتويتر إن دول الخليج تشهد إنحساراً وبائياً، لكنها تظل جزءاً من العالم تتأثر بتحوراته في ظل الانفتاح.

وأوضح أن حسم مواجهة الجائحة عالمياً برفع نسب التطعيم والالتزام بالوقاية فعلا لا شعاراً، مشدداً على أهمية رفع نسب الجرعة التنشيطية قبل فصل الشتاء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اول من أمس تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412821.

وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ(كونا) إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تداعيات الإصابة عند 2462 حالة.

وأضاف السند أنه تم أيضا تسجيل 37 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410058 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9?33 في المئة.وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 5 حالات فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 301 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 13.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 14262 ليصبح مجموع الفحوصات 4923238 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغ 0?20 في المئة.

